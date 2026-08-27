২০২৬ রাখি পূর্ণিমার তিথি আজ শুরু! ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২৭ আগস্ট ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২৭ আগস্ট ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন আজ।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ বৃহস্পতিবার ২৭ আগস্ট, ২০২৬ কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
ধনু
আজ একটি ইতিবাচক দিন হবে এবং উন্নতির নতুন সুযোগ আসতে পারে। তবে, আপনার চারপাশের মানুষদের ভালোভাবে যাচাই করার পরেই কেবল কাউকে বিশ্বাস করুন। কোনো বিষয়ে দ্বিধা থাকলে আপনার বাবার পরামর্শ খুব কাজে আসতে পারে। ভ্রমণের সময় আপনি এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবেন না, নইলে বাড়িতে বা কর্মক্ষেত্রে বয়োজ্যেষ্ঠদের বিরাগভাজন হতে পারেন।
মকর
আজ আয় বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং আপনার আর্থিক অবস্থা আরও শক্তিশালী হতে পারে। তবে, অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে তার পুনরাবৃত্তি এড়ানো জরুরি। আপাতত কাউকে টাকা ধার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে ঝুঁকিগুলো বিবেচনা করুন। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে ভ্রমণ বা বাইরে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন, যা আপনাদের সম্পর্ককে আরও গভীর করবে। শুধু লোকদেখানোর জন্য অতিরিক্ত খরচ করা থেকে বিরত থাকুন।
কুম্ভ
আজ আপনার চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে খরচও দ্রুত বাড়তে পারে। তাই আগে থেকেই একটি বাজেট তৈরি করে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। যদি আপনি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তবে তা ফেরত পেতে দেরি হতে পারে, তাই আপাতত সেই টাকার উপর নির্ভর করা থেকে বিরত থাকুন। সুখবর হলো, আপনার প্রজ্ঞা এবং কৌশল আপনার প্রতিপক্ষের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিতে পারে। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ ও সমর্থন আপনাকে আপনার অসমাপ্ত কাজগুলো নিয়ে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।
মীন
আজ আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে এবং আপনি আয় বাড়ানোর নতুন উপায় ভাবতে পারেন। আপনি আপনার সঞ্চয় শক্তিশালী করার জন্য একটি নতুন পরিকল্পনাও করতে পারেন। সন্তানদের দেওয়া যেকোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করা গুরুত্বপূর্ণ হবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় অবহেলা করা উচিত নয়, কারণ মনোযোগের বিচ্যুতি তাদের কঠোর পরিশ্রমে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। শৃঙ্খলা এবং মনোযোগ বজায় রাখলে ভালো ফল পাওয়া যাবে।
( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More