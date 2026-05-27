ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৭ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে রাশিফল দেখে নিন। আজ ২৭ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আজ বুধবার আপনার ভাগ্যফল।
ধনু
আজ আপনার জন্য একটি ব্যস্ত দিন হবে, কিন্তু এই ব্যস্ততা ভবিষ্যতে সাফল্যের পথ প্রশস্ত করতে পারে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করতে পারে। আয়ের উন্নতি আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। শোনা কথার উপর নির্ভর করা ক্ষতিকর হতে পারে। আপনি অবশ্যই আমোদ-প্রমোদের মেজাজে থাকবেন, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং পড়াশোনাকে অবহেলা করবেন না। কাছের কোনো মানুষের অভাব বোধ করে আজ আপনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে পারেন।
মকর
আজকের দিনটি আপনার পরিবারে শান্তি ও স্বস্তি বয়ে আনবে। দাম্পত্য সমস্যা ধীরে ধীরে সমাধান হবে এবং আপনার জীবনসঙ্গীর সমর্থন আপনাকে শক্তি জোগাবে। আলোচনার মাধ্যমে পারিবারিক বিষয়গুলো সহজেই সমাধান হয়ে যাবে। তবে, আসন্ন কিছু ব্যবসায়িক চ্যালেঞ্জ উদ্বেগের কারণ হতে পারে। ভ্রমণের সময় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্রের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন, কারণ অসাবধানতার ফলে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।
কুম্ভ
আজকের দিনটি লাভ এবং নতুন সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ থাকবে। কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ আপনার কর্মজীবন বা ব্যবসাকে একটি নতুন দিকনির্দেশনা দিতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রম ফল দেবে এবং আপনার দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা ফল দিতে শুরু করবে। যারা শেয়ার বাজার বা বিনিয়োগের সাথে জড়িত, তাদের জন্য এটি একটি ভালো দিন, তবে লোভের বশে বড় ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। সময়মতো কাজ শেষ করার অভ্যাস আজ আপনাকে সাফল্য এনে দেবে।
মীন
আজ আপনার দরজায় সুসংবাদ কড়া নাড়বে। আয় বৃদ্ধি আপনাকে অপার আনন্দ দেবে। একটি পুরনো মামলা আপনার পক্ষে নিষ্পত্তি হতে পারে, যা আপনাকে উল্লেখযোগ্য স্বস্তি দেবে। ঘর সাজানো বা সংস্কারের কাজ শুরু হতে পারে এবং পরিবার একটি শুভ অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত থাকবে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা আজ কিছু আশাব্যঞ্জক খবর পেতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More