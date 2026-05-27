    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৭ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: May 27, 2026 5:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ২৭ মে ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির জাতক জাতিকাদের আজ বুধবার, স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    সিংহ

    আজ গ্রহ-নক্ষত্র আপনাকে অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিচ্ছে। আপনার উন্নতি দেখে কিছু মানুষ ঈর্ষান্বিত হতে পারে, তাই সবাইকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করবেন না। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখলে আপনার আর্থিক অবস্থা মজবুত থাকবে। এখন যেকোনো পুরোনো স্বাস্থ্য সমস্যাকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া জরুরি। আপনি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কার্যকলাপের প্রতি আরও বেশি আগ্রহী হবেন, যা মানসিক চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আপনার মধ্যে ইতিবাচক শক্তি নিয়ে আসবে।

    কন্যা

    আজ আপনার আয় বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং সুখ আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে। পরিবারে নতুন সদস্যের আগমনের খবরে পরিবেশ উত্তেজনায় ভরে উঠবে। প্রেমের সম্পর্কে কিছুটা সংবেদনশীলতার প্রয়োজন হবে, কারণ আপনার সঙ্গীর অনুভূতি বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। ভবিষ্যতে নতুন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনি বিনোদন এবং ভ্রমণের সুযোগও পাবেন। আজ একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ আপনার কাজকে একটি নতুন দিকনির্দেশনা দিতে পারে।

    তুলা

    আজ আপনার বেশিরভাগ কাজ সময়মতো সম্পন্ন হবে এবং এটি আপনাকে মানসিক সন্তুষ্টি দেবে। আটকে থাকা একটি বড় ব্যবসায়িক চুক্তি অবশেষে চূড়ান্ত হতে পারে। তবে, কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয় সম্পর্কিত খবর আপনাকে কিছুটা দুঃখিত করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অন্যদের দোষ খোঁজার পরিবর্তে নিজের কাজে মনোযোগ দিন; তবেই আপনি সাফল্য অর্জন করবেন। ধার দেওয়া টাকা ফেরত পাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ভ্রমণের সময় প্রাপ্ত তথ্য ভবিষ্যতে আপনার জন্য অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।

    বৃশ্চিক

    আজকের দিনটি আপনাকে শেখাবে যে দীর্ঘসূত্রিতা কখনও কখনও বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হতে পারে। কর্মজীবন-সম্পর্কিত সমস্যাগুলি ধীরে ধীরে সমাধান হবে এবং আপনার বোধশক্তি আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। আগে থেকে করা পরিকল্পনাগুলি আজ ভালোভাবে সফল হবে। দূরবর্তী কোনো প্রিয়জনের কাছ থেকে পাওয়া সুসংবাদ কিছুটা স্বস্তি আনতে পারে। পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের সাথে সময় কাটানো সম্পর্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা এবং মানসিক সংযোগ বৃদ্ধি করবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

