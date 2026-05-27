মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ২৭ মে ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে! ২৭ মে ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ২৭ মে ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল। জ্যোতিষমতে এই চার রাশির আজ বুধবার দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
মেষ
আজকের দিনটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে মধুর হবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে আপনার বোঝাপড়া এতটাই চমৎকার থাকবে যে ছোট ছোট বিষয়ও আনন্দ বয়ে আনবে। বাড়ির পরিবেশ ভালোবাসা ও স্নেহে পরিপূর্ণ থাকবে। সমাজে ও কর্মক্ষেত্রে আপনার ভাবমূর্তি আরও দৃঢ় হবে এবং মানুষ আপনার কথার কদর করবে। আপনার সন্তানের একটি ছোট ইচ্ছা পূরণ করলে তার মুখে হাসি ফুটতে পারে। শুধু মনে রাখবেন, পরিবারের কেউ যদি এমন কিছু বলে যা আপনাকে কষ্ট দেয়, তবে বিষয়টিকে বড় না করে বিচক্ষণতার সাথে সামলান, কারণ আজ সম্পর্ক রক্ষা করাই হবে আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি।
বৃষ
আজ আপনি অন্যদের সাহায্য করতে এবং ধর্মীয় কাজে অংশ নিতে আগ্রহী হতে পারেন। কোনো অভাবী মানুষের মুখে হাসি ফোটালে মনের শান্তি মিলবে। তবে, পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো বিষয় মানসিক কষ্টের কারণ হতে পারে। স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা ব্যয়বহুল হতে পারে, তাই শরীরের সংকেতগুলোর প্রতি খেয়াল রাখুন। নতুন কোনো উদ্যোগ শুরু করা শুভ হতে পারে, তবে বিচক্ষণতার সাথে বিনিয়োগ করুন। ব্যবসার উন্নতি অব্যাহত থাকবে এবং প্রতিটি প্রতিকূলতার সময়ে আপনার জীবনসঙ্গীর সমর্থন আপনাকে শক্তিশালী রাখবে।
মিথুন
আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে বলে মনে হচ্ছে। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি আপনার ঝোঁক বাড়বে, যা আপনার মনে গভীর শান্তি বয়ে আনবে। সন্তানদের সাথে সময় কাটানো আপনার ব্যস্ততার মাঝে স্বস্তি ও হাসার সুযোগ এনে দেবে। আজ সাবধানে কথা বলুন, কারণ আপনার কথা সম্পর্ককে শক্তিশালী বা দুর্বল করতে পারে। বাবা-মায়ের আশীর্বাদে আটকে থাকা কাজগুলো সম্পন্ন হবে। সরকারি প্রকল্প থেকে সুবিধা পাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। বাবার কোনো কথা আপনাকে বিচলিত করতে পারে, কিন্তু ধৈর্য ধরলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হবে।
কর্কট
আজ আপনার জীবনে আরাম ও বিলাসিতার জোয়ার আসবে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নির্দেশনা আশীর্বাদস্বরূপ হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি একটি বহু প্রতীক্ষিত দায়িত্ব পেতে পারেন। তবে, তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত ক্ষতিকর হতে পারে, তাই প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্ক থাকুন। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারা আজ আশার আলো দেখতে পারেন। নিজের কাজের জন্য অন্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করা ভালো ধারণা নয়।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More