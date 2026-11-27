শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৭ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
২৭ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ভাগ্যফল।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ২৭ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে আজ শুক্রবার। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ
আজকের দিনটি কিছু আনন্দ এবং কিছু ছোটখাটো উদ্বেগ নিয়ে আসতে পারে। আপনি কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছ থেকে এমন কোনো খবর পেতে পারেন যা আপনাকে কিছুটা দুঃখিত করতে পারে। তবে, পরিস্থিতি নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তিত না হয়ে ধৈর্য ধরুন। আপনি একটি নতুন ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব শুরু করার সুযোগ পেতে পারেন, যা ভবিষ্যতে আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। পূর্বে করা ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলোও ভালো লাভের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আর্থিক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ক্রমবর্ধমান খরচ আপনার বাজেটকে ব্যাহত করতে পারে।
বৃষ
আজ পরিবারে আনন্দ ও উত্তেজনার পরিবেশ থাকবে। আত্মীয়-স্বজনের ঘন ঘন আগমন বাড়ির আনন্দ আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। কোনো শুভ বা মঙ্গলময় অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হওয়ায় পরিবারের সকল সদস্যই উত্তেজিত থাকবেন। কর্মজীবীদের জন্য দিনটি ভালো হতে পারে। অফিসে আপনার কঠোর পরিশ্রম, সততা এবং দায়িত্বশীল মনোভাব আপনার বসকে মুগ্ধ করবে। ব্যাংকিং এবং অর্থ খাতে যারা আছেন, তারা বিনিয়োগ বা কর্মজীবন-সম্পর্কিত কিছু ভালো সুযোগ পেতে পারেন। যদি আপনি দীর্ঘদিন ধরে নতুন বাড়ি বা সম্পত্তি কেনার স্বপ্ন দেখে থাকেন, তবে ইতিবাচক অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পও শুরু হতে পারে।
মিথুন
আজ আপনার কথা সাফল্যের পথ খুলে দিতে পারে এবং সমস্যাও সৃষ্টি করতে পারে। তাই, কথা বলার সময় সাবধানে শব্দচয়ন করুন। আপনার কিছু মেজাজি আচরণ পরিবারের সদস্যদের বিরক্ত করতে পারে, তাই তাদের অনুভূতি এবং প্রত্যাশার কথা বিবেচনা করুন। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমনের খবর আনন্দ বয়ে আনবে। হঠাৎ আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, যা দিনটিকে আরও উত্তেজনাপূর্ণ করে তুলবে। তবে, কারও সাথে ব্যক্তিগত তথ্য বা গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন। আজ বলা যেকোনো কথা ভবিষ্যতে ভুল বোঝাবুঝির কারণ হতে পারে। আপনি আপনার ব্যবসায় পরিবর্তন আনার বা একটি নতুন কৌশল গ্রহণ করার কথা ভাবতে পারেন।
কর্কট
আজ আপনাকে প্রতিটি কাজে সতর্ক ও বিচক্ষণ হতে হবে। গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং তাড়াহুড়ো পরিহার করুন। আপনি আপনার সন্তানদের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন, যা পারস্পরিক ভালোবাসা ও বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করবে। তাদের কথা শোনা এবং তাদের অনুভূতি বোঝা আপনাদের সম্পর্কের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠতা নিয়ে আসবে। এদিকে, আপনি অপ্রত্যাশিতভাবে অতীতের কোনো প্রেমের সম্পর্কের কারো সাথে দেখা করতে পারেন, যা অতীতের স্মৃতি ও অনুভূতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। তবে, এমন কোনো আবেগপ্রবণ পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন যা আপনার বর্তমান সম্পর্কের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। প্রতিটি পরিস্থিতিতে সর্বদা আপনার বিচক্ষণতাকে অগ্রাধিকার দিন। সংযত আচরণ এবং সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত আপনাকে অপ্রয়োজনীয় জটিলতা থেকে রক্ষা করবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )