শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৭ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২৭ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কারা লাকি, তা দেখে নিন।
ধনু
আজকের দিনটি ব্যস্ততাপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম বৃথা যাবে না। আপনি আপনার আয় বাড়ানোর নতুন উপায় খুঁজে বের করার দিকে মনোনিবেশ করবেন এবং আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা করা হতে পারে। আপনি আপনার সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য বা তাদের পড়াশোনা সম্পর্কিত কোনো নির্দিষ্ট কোর্সের জন্য বিদেশে ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। এমন পরিস্থিতিতে, প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য এবং বিবরণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে নিন। যেকোনো অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করতে আপনার পিতামাতার আশীর্বাদ এবং সমর্থন সহায়ক প্রমাণিত হবে। তবে, আপনার স্বাস্থ্যের বিষয়ে অসতর্ক হবেন না।
মকর
আজ আপনাকে অনেক দায়িত্বের সম্মুখীন হতে হতে পারে, কিন্তু আপনার বিচক্ষণতা এবং সুশৃঙ্খল কর্মপন্থা আপনাকে প্রতিটি পরিস্থিতি সামলাতে সাহায্য করবে। কোনো নতুন প্রকল্প বা উদ্যোগ শুরু করার সময় আপনি আপনার পরিবারের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পেতে পারেন। এটি আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং আপনাকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে। আপনার কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা পুরোনো স্মৃতি ফিরিয়ে আনবে এবং আনন্দ দেবে। তবে, আপাতত যেকোনো দীর্ঘমেয়াদী ভ্রমণের পরিকল্পনা স্থগিত রাখাই ভালো হতে পারে। আজ নেওয়া একটি বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে আপনার জন্য উল্লেখযোগ্য সুবিধা বয়ে আনতে পারে।
কুম্ভ
আজ আপনি ইতিবাচক এবং উদ্যমী বোধ করবেন। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠার মাধ্যমে আপনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে সফল হতে পারেন। ভ্রমণকালে আপনি মূল্যবান তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আপনার কাজ এবং ব্যবসার দায়িত্বকে অবহেলা করবেন না। কোনো জমে থাকা কাজ আবার গতি পেতে পারে, যা আপনাকে স্বস্তি দেবে। তবে, কাউকে টাকা ধার দেওয়ার আগে ভালোভাবে ভেবে দেখুন, কারণ তা ফেরত পেতে দেরি হতে পারে। আপনার আর্থিক প্রয়োজন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ।
মীন
আজ কিছু পরিস্থিতি আপনার ধৈর্য এবং বোধশক্তির পরীক্ষা নিতে পারে, কিন্তু যদি আপনি শান্ত মনে কাজ করেন, তবে প্রতিটি সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে পারেন। আপনার বলা কোনো কথায় আপনার সঙ্গী বিরক্ত হতে পারেন, তাই কথোপকথনের সময় সাবধানে শব্দচয়ন করুন। নিজের মতামত প্রকাশ করার সময় তাদের অনুভূতির কথাও বিবেচনা করুন। আপনার সন্তানদের সঙ্গ এবং আচরণের দিকে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। যদি এমন কিছু লক্ষ্য করেন যা আপনাকে চিন্তিত করে, তবে তাদের বকাঝকা না করে স্নেহের সাথে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করুন। অন্যদের পরামর্শ বা প্রভাবে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )