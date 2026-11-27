শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি কারা! ২৭ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২৭ নভেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ
আজ কিছু ভালো খবর শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দ ও উত্তেজনা বয়ে আনতে পারে। পরীক্ষার ফলাফল প্রত্যাশা অনুযায়ী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। কর্মজীবী পেশাজীবীদের জন্যও দিনটি অনুকূল হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আপনার কাজের পাশাপাশি আপনার পরামর্শ এবং নতুন ধারণারও প্রশংসা করতে পারেন। উন্নত আর্থিক অবস্থা এবং বর্ধিত স্বাচ্ছন্দ্য জীবনকে আগের চেয়ে আরও আরামদায়ক করে তুলবে। তবে, নিজের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর উন্নতি করা জরুরি। এটি আপনাকে সাফল্যের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।
কন্যা
আজ উন্নতি এবং নতুন সুযোগ আসতে পারে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী একটি ভালো সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই, আপনার প্রস্তুতি চালিয়ে যান এবং আসা সুযোগগুলোকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করুন। বাড়ির জন্য নতুন ইলেকট্রনিক সামগ্রী কেনার পরিকল্পনাও বাস্তবায়িত হতে পারে। পরিবারে যদি বেশ কিছুদিন ধরে কোনো দ্বন্দ্ব বা মতবিরোধ থেকে থাকে, তবে তা সমাধানের দায়িত্ব আপনার উপর আসতে পারে। আপনার বোঝাপড়া এবং ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ পরিবেশের উন্নতি ঘটাবে বলে আশা করা যায়। আপনি কোনো ভোজ বা শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন।
তুলা
আজ আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং কর্মদক্ষতা আপনাকে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় দিতে পারে। যারা রাজনীতি বা সামাজিক ক্ষেত্রে জড়িত, তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ, দায়িত্ব বা সম্মান পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি সমাজে আপনার খ্যাতি এবং প্রভাব বাড়াতে পারে। আপনি পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যদের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা এবং নির্দেশনা খুব সহায়ক হতে পারে। আপনি আপনার সন্তানদের কাছ থেকে সুসংবাদ পেয়ে খুশি হবেন। তবে, অনলাইনে কেনাকাটার সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন। আকর্ষণীয় অফারের কারণে তাড়াহুড়ো করে জিনিস কেনা ক্ষতিকর হতে পারে।
বৃশ্চিক
আর্থিক লাভ এবং নতুন সুযোগের জন্য আজকের দিনটি ভালো হতে পারে। আপনার নতুন মানুষের সাথে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই সংযোগগুলির মধ্যে একটি ভবিষ্যতে বড় ধরনের লাভের পথ খুলে দিতে পারে। ব্যবসায় ভালো লাভের ইঙ্গিত রয়েছে। প্রয়োজনের সময়ে আর্থিক সহায়তা পাওয়াও স্বস্তি আনতে পারে। আপনি যদি আপনার সন্তানের জন্য একটি নতুন গাড়ি কেনার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে আলোচনা এবং প্রস্তুতি এগিয়ে যেতে পারে। আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য নতুন কিছু কেনার ইচ্ছাও জাগতে পারে। এটি উত্তেজনা এবং আনন্দ নিয়ে আসবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। ওর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)