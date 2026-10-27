সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২৭ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ভাগ্যে আজ কী রয়েছে তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২৭ অক্টোবর ২০২৬ কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আজ মঙ্গলবার এই চার রাশির কেমন কাটবে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে তা দেখে নিন।
সিংহ
আজ আপনার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাস অন্যদের মুগ্ধ করবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার সুনাম আরও বাড়তে পারে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রমের জন্য সম্মান বা প্রশংসা পাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। আপনার সন্তানকে তার কর্মজীবন বা চাকরির কারণে অন্যত্র যেতে হতে পারে, তাই তার ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হতে পারে। ভাইবোনদের সমর্থন আপনাকে মানসিক শক্তি জোগাবে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় কিছু বাধার সম্মুখীন হতে পারে, কিন্তু নিয়মিত কঠোর পরিশ্রম এবং ধৈর্যের মাধ্যমে তারা ভালো ফল করতে পারবে। একটি পুরনো আর্থিক লেনদেন নিষ্পত্তি হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে, যা স্বস্তি বয়ে আনবে। নিজের আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন এবং প্রতিটি দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে পালন করুন।
কন্যা
আজ কাজের চাপ থাকতে পারে, কিন্তু সঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী চললে আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দিতে পারে। ছোটখাটো বিষয়ে জড়িয়ে না পড়ে, আপনার বৃহত্তর লক্ষ্যগুলোর উপর মনোযোগ দিন। এতে আপনার সময় ও শক্তি উভয়েরই সদ্ব্যবহার হবে। স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা পরিহার করুন এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ রুটিন মেনে চলুন। আপনার প্রেম জীবনে মধুরতা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যারা অবিবাহিত, তারা কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে পরিচিত হতে পারেন। পুরোনো কোনো পারিবারিক সমস্যা নিয়ে আবার আলোচনা হতে পারে, তবে সবাই একসাথে বসলে তার সমাধান খুঁজে বের করা সহজ হবে। শিক্ষার্থীরাও মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং পড়াশোনায় আরও ভালোভাবে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পেতে পারে।
তুলা
আজকের দিনটি কিছুটা ধীরগতিতে শুরু হতে পারে, কিন্তু পরিস্থিতি ধীরে ধীরে অনুকূলে আসবে। আলোচনা এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে পরিবারের চলমান যেকোনো দ্বন্দ্বের সমাধান করা সম্ভব। আজ আপনার কথা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, তাই ভেবেচিন্তে কথা বলুন। সঠিক কথা সম্পর্ককে আরও উন্নত করতে এবং ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে সাহায্য করতে পারে। বাড়িতে কোনো অতিথির আগমন আনন্দ আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনি ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক কার্যকলাপের প্রতিও আগ্রহী হবেন, যা আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে একটি বড় ভ্রমণ বা ছোট ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন, যা আপনাদের দুজনকে একসাথে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ করে দেবে।
বৃশ্চিক
আজ আপনাকে ধৈর্য ও সংযমের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে। ছোটখাটো বিষয়ে রাগ করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ শান্ত সিদ্ধান্তই বেশি ফলপ্রসূ হবে। আপনি কোনো অভাবী ব্যক্তিকে সাহায্য করার সুযোগ পাবেন, যা আপনাকে মানসিক তৃপ্তি দেবে। ভ্রমণের সময় আপনি এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ ও সমর্থন আপনাকে আটকে থাকা কাজগুলো এগিয়ে নিতে সাহায্য করতে পারে। আর্থিক বা পারিবারিক বিষয়ে তাড়াহুড়ো না করে সব দিক বিবেচনা করুন। আজ যেকোনো পরিস্থিতিতে আবেগের বশে নয়, বরং বিচক্ষণতার সাথে কাজ করাই আপনার প্রজ্ঞার পরিচয় দেবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More