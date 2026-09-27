ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যফল দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আজ রবিবার কেমন কাটবে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু
আজ আপনার বিবাহিত জীবনে সুখ ও ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাফল্য আপনাদের উভয়কে গর্ব ও আনন্দ দেবে। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন এবং আপনার কাজে আপনার বাবা সন্তুষ্ট হতে পারেন। একটি নতুন সাফল্য আপনার উৎসাহ আরও বাড়িয়ে দেবে। শিক্ষার্থীরা কোনো নতুন কোর্স বা বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। অন্যদের কথায় সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস না করে, প্রথমে সম্পূর্ণ সত্যটা জেনে নেওয়া ভালো।
মকর
আজ আপনার ভাইবোনদের সমর্থন আপনাকে মানসিক শক্তি জোগাবে এবং আপনি পরিবারের মধ্যে একতা অনুভব করবেন। আর্থিক বিষয়ে কিছুটা সতর্কতা প্রয়োজন, বিশেষ করে না ভেবে বড় খরচ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। অলসতাকে আপনার উপর জয়ী হতে দেবেন না, কারণ সক্রিয় থাকলে আরও ভালো সুযোগ তৈরি হবে। চাকরি পরিবর্তনের চিন্তা আসতে পারে। আপনার কোনো সিদ্ধান্তের সাথে পরিবারের কিছু সদস্য দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। যারা সামাজিক বা রাজনৈতিক অঙ্গনে জড়িত, তাদের জন্য নতুন সুযোগের ইঙ্গিত রয়েছে।
কুম্ভ
আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে আজকের দিনটি উৎসাহব্যঞ্জক হতে পারে। আয়ের নতুন পথ খুলে যাওয়ায় আপনার আর্থিক অবস্থা আরও শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গ আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং আপনার কথা অন্যদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আপনি যদি নতুন কিছু শুরু করার কথা ভাবেন, তবে প্রথমে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা তৈরি করুন। শিক্ষার্থীরা তাদের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য সঠিক নির্দেশনা পাবে। আপনার সন্তানদের সাথে নিজের অনুভূতিগুলো খোলাখুলিভাবে ভাগ করে নেওয়ার একটি চমৎকার সুযোগ আসতে পারে।
মীন
আজ আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকা জরুরি। একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আটকে যেতে পারে, যা মানসিক চাপ বাড়াবে, কিন্তু ধৈর্য ধরলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে। আপনি বহুদিন হারানো বা প্রিয় কোনো জিনিস ফিরে পাওয়ার আনন্দ পেতে পারেন। নতুন কোনো প্রকল্প শুরু করার আগে, এর প্রতিটি দিক নিয়ে ভালোভাবে চিন্তা করুন। কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে দেখা হওয়া আপনার দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে পারে, যদিও আপনার বাবার বলা কোনো কথা আপনাকে কিছুটা কষ্ট দিতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More