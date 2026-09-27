মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে!২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে!২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ রবিবারের রাশিফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির আজ রবিবার ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে সপ্তাহান্তের এই শেষ দিন কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
মেষ
আজ আপনার রাগ এবং কথার উপর সংযম রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। একটি ছোটখাটো বিষয়ে কড়া জবাব সম্পর্কের মধ্যে অপ্রয়োজনীয় দূরত্ব তৈরি করতে পারে। তবে, কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা করা হবে এবং আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার কঠোর পরিশ্রমের তারিফ করতে পারেন। আরাম ও বিলাসিতা বাড়লেও, ক্রমবর্ধমান খরচের দিকে নজর রাখা জরুরি। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে ভালোবাসার মুহূর্ত কাটানো আপনাদের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করবে এবং আপনার সন্তানের অনুভূতি বোঝার একটি ভালো সুযোগ করে দেবে।
বৃষ
আজ প্রতিটি পদক্ষেপে সামান্য সতর্কতা অবলম্বন করা উপকারী হবে। যারা রাজনীতি বা জনজীবনের সাথে জড়িত, তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত এবং আচরণের বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকা উচিত। আপনি ক্লান্ত বোধ করতে পারেন, তাই শরীরকে বিশ্রাম দেওয়া অপরিহার্য। বিনিয়োগের সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো করা থেকে বিরত থাকুন এবং খাদ্যাভ্যাসে অসতর্কতা পরিহার করুন। দায়িত্ব অবশ্যই থাকবে, কিন্তু আপনি সেগুলো বিচক্ষণতার সাথে এবং সময়মতো পালন করতে সক্ষম হবেন।
মিথুন
আজকের দিনটি আপনার মুখে হাসি ফোটাতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা অর্থ উদ্ধার আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাবে। পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি বিষয়ও আপনার অনুকূলে এগোতে পারে। আপনি আপনার কোনো নিকটাত্মীয়কে আর্থিকভাবে সাহায্য করার সুযোগ পাবেন। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ আটকে থাকা প্রকল্পগুলোকে দ্রুত এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে। ভ্রমণের সময় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্রের ব্যাপারে অতিরিক্ত সতর্ক থাকুন।
বৃশ্চিক
আজ আপনার কঠোর পরিশ্রম আপনাকে আনন্দ এনে দেবে। আপনি কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন এবং অনেক কাজ প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত সম্পন্ন হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে তাড়াহুড়ো না করে ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নেওয়াই শ্রেয়। পরিবারের সাথে সময় কাটালে সম্পর্কের উষ্ণতা ও ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। আপনার বাবা তার বলা কোনো কথায় বিরক্ত হতে পারেন, তাই পাল্টা জবাব না দিয়ে ধৈর্য ধরে কথা বলাই ভালো। আপনার ব্যবসায় কোনো বড় পরিবর্তন আনার আগে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More