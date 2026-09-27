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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ভাগ্যফল।

Published on: Sep 27, 2026, 05:00:17 IST
By Sritama Mitra
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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির আজ প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ রবিবারের রাশিফল রইল।

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

সিংহ

যদিও আজকের দিনটি সাধারণ হতে পারে, আপনার সময়ের সদ্ব্যবহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। পুরোনো এবং অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করার দিকে মনোযোগ দিন; এটি আপনাকে আরও স্বস্তি বোধ করতে সাহায্য করবে। বিদেশে পড়াশোনার স্বপ্ন দেখা শিক্ষার্থীরা কিছু সুসংবাদ পেতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য একটি ছোট চমক আপনাদের সম্পর্কে নতুন মধুরতা যোগ করবে। বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কন্যা

আজ আপনি শক্তি ও উৎসাহে ভরপুর থাকবেন। বাড়িতে অতিথিদের আগমন পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলবে এবং আপনি পরিবারের সাথে সুন্দর সময় কাটাবেন। ব্যবসায় কিছু উত্থান-পতন দেখা গেলেও আপনার আত্মবিশ্বাস অটুট থাকবে। ভাগ্য সহায় থাকলে কঠিন কাজও সহজে সম্পন্ন হবে বলে মনে হবে। পরিবারে বিবাহ সংক্রান্ত যেকোনো বাধা দূর হওয়ায় একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি হবে এবং দীর্ঘদিনের দুশ্চিন্তা দূর হবে।

তুলা

কাজের চাপ বাড়ার কারণে আজ আপনি মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারেন, তবে এটি আপনার আচরণ ও চিন্তাভাবনায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনার একটি সুযোগও দেবে। ভালো খাবার এবং ছোটখাটো আনন্দ আপনার মনকে হালকা করবে। আপনি আপনার সন্তানের আচরণ নিয়ে চিন্তিত হতে পারেন, তাই কোনো সিদ্ধান্তে না পৌঁছে তার সাথে স্নেহের সাথে কথা বলুন। আপনার ব্যক্তিগত বিষয় সবার সাথে শেয়ার করবেন না। সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো অমীমাংসিত কাজ সমাপ্তির দিকে এগোতে পারে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

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