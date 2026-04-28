    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! রইল ২৮ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল

    মেষ, বৃষ, মিথুন,কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Apr 28, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ ২৮ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে। এই চার রাশির ভাগ্যে আজ প্রেম থেকে অর্থ, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কী কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল আজ মঙ্গলবারের রাশিফল জ্যোতিষমতে।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা!
    মেষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য ভারসাম্যপূর্ণ ও ইতিবাচক আবহ বয়ে আনবে। সম্পর্ক উন্নত করার জন্য আপনি উদ্যোগ নেবেন। যারা আপনার উপর ক্রুদ্ধ ছিলেন, তাদের শান্ত করার প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিতে পারে, যার জন্য আপনাকে কিছুটা ছোটাছুটি করতে হতে পারে। সতর্ক থাকুন, আজ আপনার কাজ অন্যের উপর ছেড়ে দেওয়া ক্ষতিকর হতে পারে। আপনার দৈনন্দিন রুটিন উন্নত করার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হবে এবং যদি আপনি ঋণ নিয়ে থাকেন, তবে তা পরিশোধে সফল হতে পারেন। আপনার মন হালকা বোধ করবে।

    বৃষ

    আজ কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি এড়িয়ে চলুন, বিশেষ করে যানবাহন চালনায় বেপরোয়া মনোভাব মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। দূরে বসবাসকারী কোনো প্রিয়জনের কথা মনে পড়লে আপনি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে পারেন। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং আপনার কর্মদক্ষতাও বাড়বে। তবে, আবেগের বশে নেওয়া সিদ্ধান্তের জন্য পরবর্তীতে অনুশোচনা হতে পারে। আজ প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে ফেলুন।

    মিথুন

    আজ আপনার কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে দেখা করার সুযোগ হবে, যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনার সন্তানরা কোনো প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে, যা বাড়িতে একটি উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি করবে। আইনি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ নিতে দ্বিধা করবেন না। নিজের দায়িত্বগুলো নিজেই পালন করুন। অন্যের উপর নির্ভর করা আপনার জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং সম্ভবত সম্মানও লাভ করবেন।

    কর্কট

    আজকের দিনটি মিশ্র অভিজ্ঞতার হতে পারে, তবে বিচক্ষণতার সাথে কাজ করলে আপনি যেকোনো পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন। নিজের সামর্থ্যকে চিনুন এবং সেই অনুযায়ী কাজ করুন। চারপাশের মানুষদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন এবং সন্তানদের কাছ থেকে পাওয়া কোনো সুখবর আপনাকে আনন্দ দিতে পারে। কাজের প্রয়োজনে আপনাকে ভ্রমণ করতে বা ছোটাছুটি করতে হতে পারে।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

