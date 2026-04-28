সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাভ কার! ২৮ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ মঙ্গলবার, ২৮ এপ্রিল ২০২৬ এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা আগাম দেখে নিন রাশিফলে। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। জ্যোতিষমতে রইল রাশিফল।
সিংহ
আজ আপনাকে আপনার আর্থিক অবস্থার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করুন, নাহলে আপনার ঋণ বেড়ে যেতে পারে। তবে, আপনি আপনার স্বাস্থ্যের উন্নতি অনুভব করবেন, যা আপনাকে আনন্দ দেবে। আপনার বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে আপনি চিন্তিত হতে পারেন। শোনা কথার উপর নির্ভর করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার দিনটিকে আরও ভালো করতে নিজের বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করুন।
কন্যা
আজ আপনার নেতৃত্বদানের দক্ষতা প্রকাশ পাবে এবং আপনি সহকর্মীদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আপনি নিজের কাজে সন্তুষ্ট বোধ করবেন। আপনার বাবা-মায়ের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। যদি আপনি সম্পত্তি কেনার কথা ভেবে থাকেন, তবে ঋণ নিয়ে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। বোঝাপড়া এবং আলোচনার মাধ্যমে আপনি পারিবারিক দ্বন্দ্ব নিরসন করতে সক্ষম হবেন। বাড়ির পরিবেশের উন্নতি ঘটবে।
তুলা
আজ আপনাকে লাভের ছোট ছোট সুযোগের উপর মনোযোগ দিতে হবে। আড়ম্বর পরিহার করে সরলতা অবলম্বন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কথাবার্তায় সংযম অবলম্বন করুন, কারণ একটি ভুল কথাই আপনার পরিকল্পনা নষ্ট করে দিতে পারে। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ নেওয়া উপকারী হবে। নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন, কারণ তা না হলে পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে এবং কারও কথায় আপনি আঘাত পেতে পারেন।
বৃশ্চিক
আজ নতুন সূচনা এবং বড় সিদ্ধান্তের দিন। আপনার সম্পত্তি বা নতুন গাড়ি কেনার স্বপ্ন সত্যি হতে পারে। কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত খরচ হতে পারে, কিন্তু আপনি তা সামলে নিতে পারবেন। সরকারি কাজ সম্পন্ন করতে সাফল্য আসবে। একাধিক কাজ কিছুটা বিভ্রান্তিকর হতে পারে, কিন্তু আপনি আপনার বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তা সামলে নেবেন। দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More