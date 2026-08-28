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আজ রাখি পূর্ণিমা! মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ২৮ আগস্ট ২০২৬র রাশিফল রইল

২৮ আগস্ট ২০২৬র রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল।

Published on: Aug 28, 2026, 04:00:08 IST
By Sritama Mitra
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মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন ২৮ আগস্ট ২০২৬র রাশিফলে। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন আজ রাখি পূর্ণিমার দিনটি কেমন কাটবে। আজ লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবারের রাশিফল রইল।

আজ রাখি পূর্ণিমা! মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ২৮ আগস্ট ২০২৬র রাশিফল রইল
আজ রাখি পূর্ণিমা! মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ২৮ আগস্ট ২০২৬র রাশিফল রইল

মেষ

আজ পুরোনো ঋণের বোঝা কিছুটা হালকা হতে পারে, যা কিছুটা স্বস্তি দেবে। শেয়ার বাজার থেকে হঠাৎ লাভ দিনটিকে আরও ভালো করে তুলতে পারে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলা জরুরি। কাজের চাপ থাকবে এবং এটি মনোযোগে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। কোনো অপরিচিতের মিষ্টি কথায় সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করবেন না। আপনার কঠোর পরিশ্রম ফল দেবে, যদিও তা দেরিতে।

বৃষ

আজকের সাফল্যের চাবিকাঠি হলো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিতে মনোনিবেশ করা। ভ্রমণের সময় শেখা একটি ছোট তথ্য ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। আটকে থাকা সরকারি কাজ এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার বাড়িঘর নতুন করে সাজাতে ইচ্ছা করবে। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে পাওয়া সুসংবাদ আনন্দ বয়ে আনবে এবং আপনার নেতৃত্বদানের দক্ষতা প্রকাশ পাবে।

মিথুন

আজ নতুন কিছু শুরু করার উত্তেজনা আপনাকে ভেতর থেকে উজ্জীবিত করবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংবেদনশীলতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে আপনার জীবনসঙ্গীর অনুভূতিকে উপেক্ষা না করা। একটি ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বা চুক্তি নিয়ে আপনার বাবার সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতে পারে। আপনার জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে এবং আরাম ও বিলাসিতা বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীরা তাদের পরীক্ষার ফলাফলে স্বস্তি ও সাফল্য পেতে পারে।

কর্কট

আজ আপনি এমন কোনো খবর পেতে পারেন যার জন্য আপনি অপেক্ষা করছিলেন। মানসিক চাপ কমবে এবং যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা আশার আলো দেখতে পারেন। তবে, অতিরিক্ত আনন্দ আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে বিচ্যুত করতে পারে। প্রতিপক্ষদের থেকে সতর্ক থাকুন এবং ব্যক্তিগত পারিবারিক বিষয় অন্যদের সাথে ভাগ করা থেকে বিরত থাকুন।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/আজ রাখি পূর্ণিমা! মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ২৮ আগস্ট ২০২৬র রাশিফল রইল

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