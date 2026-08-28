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রাখি পূর্ণিমা ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের কেমন কাটবে! রইল ২৮ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন রাশিফলে। জ্যোতিষমতে দেখে নিন রাশিফল।

Published on: Aug 28, 2026, 06:00:09 IST
By Sritama Mitra
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আজ ২০২৬ সালের রাখি পূর্ণিমা। গতকাল থেকে তিথি শুরু হলেও, দেশের নানান প্রান্তে এই দিনেই পালিত হচ্ছে রাখি পূর্ণিমা। এই রাখি পূর্ণিমার দিনে ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন রাশিফলে। জ্যোতিষমতে দেখে নিন রাশিফল।

রাখি পূর্ণিমা ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের কেমন কাটবে! রইল ২৮ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল
রাখি পূর্ণিমা ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের কেমন কাটবে! রইল ২৮ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল

ধনু

আজকের দিনটি উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যেতে পারে। পারিবারিক কোনো বিষয় নিয়ে আপনার মায়ের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে এবং আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার সুযোগ আসবে। পৈতৃক সম্পত্তি সংক্রান্ত একটি বিষয় কিছুটা মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। পুরোনো বন্ধুর সাথে দেখা হওয়াটা আনন্দের হবে, কিন্তু পুরোনো বিদ্বেষ বা বিবাদকে আবার উস্কে দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। একটি নতুন ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব ভবিষ্যতের জন্য উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।

মকর

আজ রাজনীতি বা জনজীবনে জড়িতদের জন্য একটি বিশেষ সুযোগ আসতে পারে। একজন ঊর্ধ্বতন ও প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ তাৎপর্যপূর্ণ প্রমাণিত হবে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে কেনাকাটার পরিকল্পনা করতে পারেন, তবে আপনার বাজেট সম্পর্কে সচেতন থাকা জরুরি। গাড়ি চালানোর জন্য টাকা ধার করার মতো পরিস্থিতি এড়িয়ে চলুন। সাফল্যের প্রচুর সুযোগ রয়েছে, যদিও আপনার প্রতিপক্ষের কার্যকলাপের উপর নজর রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

কুম্ভ

আজ আপনি আর্থিকভাবে সচ্ছল বোধ করবেন এবং পুরোনো বিনিয়োগ থেকে ভালো মুনাফা আসতে পারে। আপনার ব্যবসায় নতুন পরিবর্তন আপনাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। জীবনসঙ্গীর পদোন্নতি বা কর্মজীবনের উন্নতি আপনার ঘরে আনন্দ বয়ে আনতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন। বাড়িতে একটি ধর্মীয় পরিবেশ বিরাজ করবে এবং আত্মীয়-স্বজন ঘন ঘন আসতে পারেন।

মীন

আজ আপনার মনে নতুন গাড়ি কেনার চিন্তা আসতে পারে, কিন্তু যেকোনো বড় সিদ্ধান্ত সাবধানে নিন। শুধুমাত্র যদি আপনি আপনার কাজে সম্পূর্ণ কঠোর পরিশ্রম এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন তবেই আপনি কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাবেন। যদি আপনি পড়াশোনায় সমস্যার সম্মুখীন হন, তবে আপনার শিক্ষকদের পরামর্শ উপেক্ষা করবেন না। আপনার সন্তানের সঙ্গের দিকে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপাতত ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা স্থগিত রাখাই ভালো হবে। আপনার বাবার বলা কোনো কথা আপনার অনুভূতিতে কিছুটা আঘাত করতে পারে, তাই প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগে শান্ত থাকুন।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/রাখি পূর্ণিমা ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের কেমন কাটবে! রইল ২৮ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল

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