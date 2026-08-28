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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, ২৮ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

Published on: Aug 28, 2026, 05:00:08 IST
By Sritama Mitra
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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ২৮ আগস্ট ২০২৬ এ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ রাখি পুর্ণিমা। ভাই বোনের সম্পর্ককে উদযাপনের আরও একটি দিক হল এই শুভ তিথি। আজ বৃহস্পতিবার ২৮ আগস্ট ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন।

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, ২৮ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, ২৮ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ

আজ আপনার কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল আপনি পেতে চলেছেন এবং একটি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আপনাকে সামনে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করবে। আপনি কোনো ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন অথবা কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের সাথে দেখা করতে যেতে পারেন। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রবল থাকবে, যার ফলে আপনি অনেক জটিল কাজ সহজেই সমাধান করতে পারবেন। কোনো সহকর্মীর কথা কিছুটা আঘাত দিতে পারে, কিন্তু ধৈর্য এবং বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব বজায় রাখলে আপনার সম্পর্কগুলো আরও মজবুত হবে।

কন্যা

আজ আপনি সম্পত্তি সংক্রান্ত কিছু সুসংবাদ পেতে পারেন এবং দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকা একটি ব্যবসায়িক চুক্তি এগিয়ে যেতে পারে। আপনি ধর্মীয় কার্যকলাপ এবং প্রার্থনার প্রতি আগ্রহী হবেন। বাড়িতে একটি শুভ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির ইঙ্গিত রয়েছে। পুরনো দেনা পরিশোধের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। সমাজে আপনার সুনাম ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

তুলা

আজকের দিনটি নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করতে পারে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ একটি নতুন পথের সূচনা করতে পারে। ব্যাংক ঋণ সংক্রান্ত কাজেও মসৃণ অগ্রগতির ইঙ্গিত রয়েছে। আপনার দৈনন্দিন রুটিন গুছিয়ে নেওয়া উপকারী হবে। আপনার মায়ের দেওয়া দায়িত্বগুলো সময়মতো সম্পন্ন করুন। সন্তানদের সাথে সময় কাটানো আপনাকে বিশেষ আনন্দ দেবে।

বৃশ্চিক

যারা চাকরি খুঁজছেন, তাদের জন্য আজ নতুন সুযোগ আসতে পারে। আপনার পরিচিতি ও যোগাযোগের পরিধি বাড়বে এবং কর্মক্ষেত্রে আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আপনার কাজের প্রশংসা করতে পারেন। আপনি সুস্বাদু খাবার উপভোগ করবেন, তবে সুষম খাদ্যতালিকা বজায় রাখুন। কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানানোর আগে ভালোভাবে ভেবে দেখুন। কাজের সূত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনাও রয়েছে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, ২৮ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

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