Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন, ২৮ মে ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা!

    Published on: May 28, 2026 6:01 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজকের ভাগ্যফলে এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা সব সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ ২৮ মে ২০২৬ কেমন কাটবে, তার হদিশ রয়েছে রাশিফলে। রইল জ্যোতিষমত।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন, ২৮ মে ২০২৬ রাশিফল রইল
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন, ২৮ মে ২০২৬ রাশিফল রইল

    ধনু

    আজ আপনার সম্মান ও জনপ্রিয়তা বাড়তে চলেছে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের জন্য আপনি প্রশংসা বা পুরস্কার পেতে পারেন। আপনি নতুন বন্ধু তৈরি করতে পারেন এবং আপনার সামাজিক পরিধি প্রসারিত করতে পারেন। আপনি অত্যন্ত সুখী বোধ করবেন এবং আপনার সন্তানদের সাথে সময় কাটানো আপনাকে ভেতর থেকে আনন্দ দেবে। আজ আপনার বাবা আপনাকে একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ অর্পণ করতে পারেন। আইনি বিষয় কিছু দ্বিধার কারণ হতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি আপনার অনুকূলে আসবে।

    মকর

    আজ স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা ব্যয়বহুল প্রমাণিত হতে পারে। কাজের চাপে আপনি নিজের যত্ন নিতে ভুলে যেতে পারেন, তাই জীবনে কিছুটা ভারসাম্য আনা অপরিহার্য। আপনি একটি নতুন গাড়ি অথবা আপনার সন্তানের জন্য কোনো বড় জিনিস কেনার কথা ভাবতে পারেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে অসতর্কতা পরিহার করুন এবং আপনার কথাবার্তা মনোরম রাখুন। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত ক্ষতিকর হতে পারে। পরিবারের সদস্যদের প্রতি ভালোবাসা ও কোমল আচরণ করলে আপনাদের সম্পর্ক মধুর থাকবে।

    কুম্ভ

    আজ আপনাকে আপনার অর্থের ব্যাপারে বিচক্ষণ হতে হবে। কেউ আপনাকে কোনো খারাপ বিনিয়োগ বা ঝুঁকিপূর্ণ পরিকল্পনায় প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করতে পারে, তাই ভেবেচিন্তে বিনিয়োগ করুন। আপনার সন্তানের কর্মজীবন বা শিক্ষার জন্য আপনাকে বিদেশে ভ্রমণ করতে হতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য একটি নতুন চাকরি বা ভালো সুযোগ আপনার ঘরে আনন্দ বয়ে আনবে। এমন ইঙ্গিতও রয়েছে যে বাড়িতে কোনো ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতে পারে, যা একটি ইতিবাচক পরিবেশ বজায় রাখবে।

    মীন

    আজ আপনার বিচক্ষণ ও শান্ত স্বভাব প্রতিটি কাজকে সহজ করে তুলবে। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমন আনন্দ ও উত্তেজনা বাড়িয়ে দিতে পারে। সরকারি বিষয় সংক্রান্ত যেকোনো দুশ্চিন্তার অবসান হতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্যের বিয়ে নিয়ে বন্ধু বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে আলোচনা হতে পারে। চাকরিজীবীদের তাড়াহুড়ো করা থেকে বিরত থাকা উচিত এবং বসের পরামর্শে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত, কারণ আজ আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন, ২৮ মে ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes