    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৮ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

    Published on: May 28, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন জ্যোতিষমতে। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, শিক্ষা, অর্থ সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন। এই চার রাশির ২৮ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল।

    মেষ

    আজ আপনার আত্মবিশ্বাস এবং কাজ করার ক্ষমতা দুটোই তুঙ্গে থাকবে। আপনি প্রতিটি সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে নেবেন, কিন্তু চাপের মুখে নেওয়া কোনো পদক্ষেপ পরবর্তীতে সমস্যার কারণ হতে পারে। আপনি নতুন বা অতিরিক্ত আয়ের কথা ভাবতে পারেন এবং সুখবর হলো, এতে সফলতার জোরালো লক্ষণ রয়েছে। আপনার জীবনসঙ্গীর কোনো সাফল্য বা পদোন্নতি ঘরকে আনন্দে ভরিয়ে দেবে। নিজেকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখতে আজ আপনি যোগব্যায়ামের দিকেও বিশেষ মনোযোগ দেবেন।

    বৃষ

    আজ ধীরগতিতে হলেও নিশ্চিত সাফল্য আসবে। আপনি যা কিছুই হাতে নিন না কেন, তাতে ইতিবাচক ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার ব্যবসার উন্নতির জন্য নতুন নতুন ধারণা আসবে। পরিবারের কোনো সদস্যের বাগদান বা বিয়ে চূড়ান্ত হতে পারে, যা বাড়িতে উৎসবের আমেজ তৈরি করবে। আপনি কোনো শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগও পেতে পারেন। তবে, আপনার সন্তানের একগুঁয়ে বা খামখেয়ালি আচরণ আপনার উদ্বেগের কারণ হতে পারে।

    মিথুন

    আজ ভাগ্য হঠাৎ আপনার পক্ষে আসবে। দীর্ঘদিন আটকে থাকা বা হারিয়ে যাওয়া অর্থ ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যে ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলো সমস্যা সৃষ্টি করছিল, সেগুলো এখন ধীরে ধীরে সঠিক পথে এগোতে পারে। কোনো সহকর্মীর কথায় আপনি আঘাত পেতে পারেন, তাই প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগে ভেবে দেখুন। আপনার পারিবারিক ব্যবসায় বাবার পরামর্শ অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে। ভাইবোনদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক উষ্ণ থাকবে এবং আপনারা একটি পারিবারিক ভ্রমণ বা বনভোজনের পরিকল্পনাও করতে পারেন।

    কর্কট

    আজ সম্পত্তি ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে ভাগ্য আপনার সহায় হতে পারে। নতুন সম্পত্তি কেনার পরিকল্পনা সফল হতে পারে। তবে, অপরিচিতদের অতিরিক্ত বিশ্বাস করা ক্ষতিকর হতে পারে, তাই ব্যক্তিগত বিষয় তাদের সাথে ভাগাভাগি করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার ভালোবাসা ও বোঝাপড়ার ফলে পরিবারের কোনো ক্রুদ্ধ সদস্য আজ নরম হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রের প্রতিপক্ষরা আড়ালে কোনো চক্রান্ত করার চেষ্টা করতে পারে, তাই সতর্ক থাকা জরুরি।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

