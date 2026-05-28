সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? রইল ২৮ মে ২০২৬ রাশিফল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে? রইল ২৮ মে ২০২৬ রাশিফল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ২৮ মে ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ
আজ প্রতিটি পদক্ষেপ সাবধানে নিতে হবে। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা শক্তিশালী হবে এবং মানুষ আপনার উপর উচ্চ প্রত্যাশা রাখবে। আপনার সন্তানদের কাজ বা কর্মজীবনের কারণে বাড়ি ছেড়ে যেতে হতে পারে। একই সাথে একাধিক দায়িত্বের বোঝা আপনার মানসিক চাপ বাড়িয়ে দেবে, কিন্তু আপনি তা ভালোভাবে সামলে নিতে পারবেন। আজ আপনি আপনার সুনাম এবং সম্মানের বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক থাকবেন। কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়ার আগে পুরো পরিস্থিতি বুঝে নেওয়াই শ্রেয় হবে।
কন্যা
আজ দিনটি কিছুটা চাপপূর্ণ হতে পারে। আপনার মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বাড়তে পারে। ব্যবসায় কোনো ক্ষতি বা বাধার কারণে প্রচুর ব্যস্ততা সৃষ্টি হতে পারে। কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করার ফলে সমস্যা দেখা দিতে পারে। তবে, আইনি বিষয়ে স্বস্তির লক্ষণ রয়েছে এবং সিদ্ধান্ত আপনার পক্ষে আসতে পারে। যদি আপনি কাউকে টাকা ধার দিয়ে থাকেন, তবে আজ তা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।
তুলা
আজ আপনার মন আনন্দ ও সুখে পূর্ণ থাকবে। সন্তানের উন্নতিতে আপনি গর্ববোধ করবেন। দীর্ঘদিনের কোনো কাজ আজ সম্পন্ন হয়ে স্বস্তি আসতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় অবহেলা করা উচিত নয়, নইলে তারা ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। যারা রাজনীতি বা সমাজসেবার সাথে জড়িত, তাদের নিজেদের বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। ছোটখাটো ব্যবসায়িক সমস্যা বিরক্তিকর হতে পারে, কিন্তু ধৈর্য আপনাকে তা সামলাতে সাহায্য করবে।
বৃশ্চিক
আজ সম্পর্কগুলো আরও ঘনিষ্ঠ ও শক্তিশালী হবে। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পাবেন এবং আলোচনার মাধ্যমে একটি দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হতে পারে। পরিবারের সাথে কাটানো সময় আপনার মনে শান্তি আনবে। কাজের সূত্রে আপনি ভ্রমণে যেতে পারেন। আপনার ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং উপলব্ধি আপনাকে সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। সম্পদ ও আরাম-আয়েশ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং উন্নতির পথ খুলে যাবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More