মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ ২৮ অক্টোবর ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিনটি।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে ২৮ অক্টোবর ২০২৬ কেমন কাটবে, তা দেখে নিন রাশিফলে। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিন।
মেষ
আজ অন্যদের সাহায্য করার, সম্পর্কের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার এবং সম্মান অর্জনের সুযোগ নিয়ে এসেছে। প্রয়োজনে কাউকে সাহায্য করলে মনে শান্তি আসবে এবং মানুষের মধ্যে একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হবে। আপনার মনে নতুন এবং বড় কিছু করার ইচ্ছা জাগ্রত হবে এবং আপনি দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলো সম্পন্ন করার সুযোগও পাবেন। আপনার সন্তানের সঙ্গ এবং ভবিষ্যতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিন, কারণ আপনার সঠিক নির্দেশনা তাদের জীবনে একটি ভালো দিকনির্দেশনা দিতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাস আপনাকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে। আপনার সন্তানের কাছ থেকে সুসংবাদ পেলে বাড়িতে একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি হবে। শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাবে এবং পড়াশোনায় তাদের মনোযোগ বাড়তে পারে।
বৃষ
আজ ভাগ্য আপনার সহায় হতে পারে এবং অপ্রত্যাশিত কোনো সুখবর আপনার মুখে হাসি ফোটাতে পারে। যদি কোনো কাছের মানুষের সাথে আপনার মতবিরোধ হয়ে থাকে, তবে আলোচনা শুরু করলে আপনাদের সম্পর্কে মধুরতা ফিরে আসতে পারে। আপনার চঞ্চল ও খেয়ালি স্বভাব দিনটিকে উজ্জ্বল করে তুলবে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে গাম্ভীর্য বজায় রাখাও ঠিক ততটাই জরুরি হবে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন, যা স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি করবে এবং আপনাদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য একটি ছোট চমক তার আনন্দ বাড়িয়ে তুলতে পারে। অন্যদিকে, আপনার সন্তানের কোনো কৃতিত্ব বা সম্মান আপনাকে গর্ব ও আনন্দে ভরিয়ে দেবে।
মিথুন
আজকের দিনটি সাধারণ মনে হলেও, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হতে পারে। ব্যবসায়ীরা কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন, যা ব্যবসার উন্নতির জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে। তবে, আর্থিক বিষয়ে বেপরোয়া মনোভাব পরিহার করুন। তাড়াহুড়ো করে করা বিনিয়োগে অর্থের ক্ষতি হতে পারে, তাই শেয়ার বাজারসহ যেকোনো আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভালোভাবে চিন্তা করুন। আপনি আপনার মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা চিন্তিত থাকতে পারেন। এমন পরিস্থিতিতে, তার যত্ন নেওয়া এবং প্রয়োজনে উপযুক্ত পরামর্শ নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং একাগ্রতা আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, তাই পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আপনার প্রচেষ্টা যেন থেমে না যায়।
কর্কট
আজ আপনি এমন কিছু সুযোগের সম্মুখীন হতে পারেন যা আপনার কর্মজীবনে নতুন সাফল্যের পথ প্রশস্ত করবে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত একটি ব্যবসায়িক চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে ত্বরান্বিত করবে। যারা সৃজনশীল কাজ এবং নকশার সাথে জড়িত, তারা একটি ভালো সুযোগ পেতে পারেন। নতুন উপায়ে আপনার ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাও সফল হতে পারে। তবে, কোনো একটি বিষয়ে আপনার বাবার সাথে আপনার মতবিরোধ হতে পারে। শান্ত ও স্নেহপূর্ণভাবে আপনার মতামত প্রকাশ করলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়া থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। নতুন মানুষের সাথে আপনার সম্পর্ক প্রসারিত করা উপকারী হবে, কারণ এই সংযোগগুলো ভবিষ্যতের অগ্রগতির জন্য নতুন পথ খুলে দিতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More