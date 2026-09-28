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ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ভাগ্যে আজ কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

Published on: Sep 28, 2026, 06:00:17 IST
By Sritama Mitra
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ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, সোমবার দিনটি কেমন কাটবে। তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ সোমবার মানেই দেবাদিদেব মহাদেবের পুজোর দিন, এমন দিনের রাশিফল দেখে নিন।

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

ধনু

ব্যবসা এবং কর্মজীবন উভয়ের জন্যই আজকের দিনটি উৎসাহব্যঞ্জক হবে। আপনার স্বাস্থ্য আগের তুলনায় ভালো হবে, তবে প্রয়োজন হলেও টাকা ধার করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। কর্মক্ষেত্রে স্পষ্ট এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলুন। আপনি ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ আপনাকে ইতিবাচক শক্তি জোগাবে এবং অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।

মকর

আজ আপনি আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে স্বস্তি বোধ করবেন এবং আপনার পিতামাতার আশীর্বাদ আপনার জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে। দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাজগুলো সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই গড়িমসি না করে সময়মতো সেগুলো শেষ করুন। আপনার সন্তানদের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করলে আপনাদের সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। পুরনো ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। এছাড়াও, আপনার চারপাশের মানুষদের উদ্দেশ্য না বুঝেই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া আপনার জন্য মঙ্গলজনক হবে।

কুম্ভ

আজ আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস আগের চেয়েও দৃঢ় হবে। বর্ধিত সাহস ও সংকল্পের সাথে, আপনি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে নিজেকে আরও বেশি সক্ষম মনে করবেন। পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অংশীদারিত্বের জন্য কাগজপত্র সাবধানে সম্পন্ন করুন। আজ নতুন বাড়ি বা সম্পত্তি কেনার চিন্তাও গুরুত্বের সাথে উঠতে পারে।

মীন

আজকের দিনটি ইতিবাচক ফল দিয়ে পূর্ণ হতে পারে। বিচক্ষণ ও সুচিন্তিত বিনিয়োগ ভবিষ্যতে ভালো প্রতিদান দিতে পারে। ব্যবসায় সাফল্যের সুযোগ আপনার জন্য অপেক্ষা করছে এবং আটকে থাকা তহবিল ফেরত আসায় আর্থিক স্বস্তি মিলবে। আপনার প্রেম জীবনে সুখ বাড়বে এবং সঙ্গীর সঙ্গ আপনার মনে শান্তি বয়ে আনবে। আপনার মিষ্টি কথায় সহজেই মানুষ আকৃষ্ট হবে, তবে প্রতিপক্ষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

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