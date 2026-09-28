মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা বলে দিচ্ছে জ্যোতিষমত। সপ্তাহের শুরুর দিন সোমাবার দেবাদিদেব মহাদেবের পুজোর দিন। এই দিনটি কেমন কাটবে তা দেখে নিন।
মেষ
আজ আপনি উদ্যমী ও উৎসাহী বোধ করবেন। নতুন কিছু করার ইচ্ছা আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং এটি আপনার কাজ ও ব্যবসা উভয়ের উপরই ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। জমে থাকা কাজগুলো দ্রুত সম্পন্ন হতে পারে, যা আপনার ব্যবসায় নতুন গতি আনবে। আপনি যদি নতুন কোনো অংশীদারিত্বের কথা ভেবে থাকেন, তবে তাড়াহুড়ো না করে ভেবেচিন্তে অগ্রসর হোন। আপনি আপনার সন্তানের আনন্দের জন্য একটি যানবাহন কেনার কথা ভাবতে পারেন। অতিথিদের আগমন আপনার বাড়িতে একটি মনোরম পরিবেশ নিয়ে আসবে, যদিও আপনি আপনার বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা চিন্তিত থাকতে পারেন।
বৃষ
আজ আপনি কোনো বিষয় নিয়ে বিভ্রান্ত বা চিন্তিত বোধ করতে পারেন। কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে শঙ্কিত হলেও ধৈর্য হারাবেন না এবং অন্যের প্রভাবে তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো বিষয় আপনার অনুকূলে যেতে পারে। জলাশয় এলাকায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা শ্রেয়। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যেতে হবে। আপনার প্রচেষ্টা ধীরে ধীরে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে।
মিথুন
আজ আর্থিক ক্ষেত্রে আপনি ইতিবাচক লক্ষণ দেখতে পাবেন। আপনার আয় বাড়ানোর নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হবে। শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে সাক্ষাৎ আপনাদের সম্পর্কের উষ্ণতা বাড়াবে। ব্যক্তিগত পারিবারিক বিষয় অন্যদের সাথে ভাগ করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ ছোটখাটো বিষয় অকারণে বড় আকার ধারণ করতে পারে। আপনার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ একটি বিশেষ সহায়ক হবে এবং অতীতের অভিজ্ঞতা আজ আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে।
কর্কট
আজ আপনি উন্নতি ও সমর্থন পেতে থাকবেন। বয়োজ্যেষ্ঠদের নির্দেশনায় কাজগুলো সহজে সম্পন্ন হবে এবং আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতির প্রচেষ্টা সফল হতে পারে। পুরোনো বন্ধুর সাথে হঠাৎ দেখা হলে মধুর স্মৃতি মনে পড়তে পারে। সন্তানদের দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তারা উৎসাহব্যঞ্জক খবর পেতে পারেন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More