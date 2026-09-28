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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

Published on: Sep 28, 2026, 05:00:36 IST
By Sritama Mitra
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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। দেখে নিন সোমবার দিনটি এই চার রাশির কেমন কাটবে। রইল জ্যোতিষমত।

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

সিংহ

আজ ভাগ্য সহায় থাকলে, অনেক আটকে থাকা কাজ আবার গতি পেতে পারে। দীর্ঘদিনের বাধাগুলো দূর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, অন্যের ব্যাপারে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয় সম্পর্কিত খবর আপনাকে কিছুটা দুঃখিত করতে পারে। আপনার অগ্রগতি সম্পর্কে চারপাশের মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করুন এবং এগিয়ে যান। যদি আপনি ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে চেষ্টা করার জন্য আজকের দিনটি ভালো।

কন্যা

আজ আপনাকে প্রতিটি পদক্ষেপে ভারসাম্য এবং সতর্কতা বজায় রাখতে হবে। আপনার সন্তানদের সঙ্গের প্রতি মনোযোগ দিন এবং গাড়ি চালানোর সময় কোনো অসাবধানতা পরিহার করুন। অতীতের লেনদেনের বোঝা কমালে স্বস্তি মিলবে। আপনার পছন্দের জিনিসগুলিতে খরচ করতে ইচ্ছা হতে পারে। প্রেমের সম্পর্ক মধুর থাকবে এবং আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে বাইরে যাওয়ার একটি ভালো সুযোগও পেতে পারেন।

তুলা

আজ আপনার সম্পর্কগুলোতে উষ্ণতা ও মানসিক শান্তি আসবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সমর্থন আপনাকে ভেতর থেকে শক্তিশালী করবে এবং পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণের জন্য সচেষ্ট থাকবে। আপনার সন্তানদের জন্য বিশেষ কিছু কেনার ইচ্ছা হতে পারে। আপনার মায়ের দেওয়া দায়িত্বগুলো গুরুত্ব সহকারে পালন করা জরুরি হবে। বন্ধুদের সাথে হাসি-ঠাট্টা ও আলাপচারিতা দিনের মানসিক চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেবে।

বৃশ্চিক

আজ উত্থান-পতনের মাঝে অগ্রগতির সুযোগ আসবে। প্রতিপক্ষের উপর আপনার প্রভাব শক্তিশালী থাকবে এবং যারা চাকরি খুঁজছেন তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক কাজের জন্য আপনাকে ভ্রমণে যেতে হতে পারে। নিজের মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হতে পারে, যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ রাশিফল রইল

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