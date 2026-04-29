Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    Published on: Apr 29, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ২৯ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। আজ ২০২৬ বিধানসভা ভোটের দ্বিতীয় পর্বের ভোটগ্রহণ। এই ভোটগ্রহণের দিন, মেষ থেকে কর্কটের মধ্যে ৪ রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    মেষ

    আজ আপনার জন্য অগ্রগতির নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে। আপনার কর্মজীবনে হঠাৎ উন্নতি ঘটবে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। তবে, গোপন শত্রুরাও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে এবং আপনার কাজে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। আপনাকে প্রতিটি পরিস্থিতি বিচক্ষণতা ও সংযমের সাথে সামলাতে হবে। যদি কোনো ঋণ দীর্ঘদিন ধরে আপনার বোঝা হয়ে থাকে, তবে আজ তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানোর একটি সুযোগ আসতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না, কারণ একটি ছোট সমস্যাও খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে। আপনার সন্তানদের শিক্ষা নিয়ে আপনি কিছুটা উদ্বিগ্ন হতে পারেন, তাই তাদের পরামর্শ নিন। সম্পত্তি-সংক্রান্ত একটি নতুন পরিকল্পনা রূপ নিতে পারে, যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হবে।

    বৃষ

    আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে এবং আপনি যা কিছু করবেন তাতে সাফল্যের লক্ষণ দেখা যাবে। নতুন ব্যবসায়িক প্রকল্প শুরু করা লাভজনক হবে এবং আপনি উৎসাহের সাথে আপনার কাজে পুরোপুরি নিযুক্ত থাকবেন। আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য একটি অপ্রত্যাশিত উপহার আপনাদের সম্পর্ককে মধুর করে তুলবে। তবে, কাজের চাপের কারণে কিছুটা বিরক্তি আসতে পারে, যা পরিবারের সদস্যদের মন খারাপের কারণ হতে পারে। তাই, আপনার কথাবার্তা ও আচরণে ভারসাম্য বজায় রাখুন। তাড়াহুড়ো পরিহার করুন, কারণ ধৈর্যই হবে আজ আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি।

    মিথুন

    আজকের দিনটি সত্যিই বিশেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি নতুন শক্তি ও উদ্যম অনুভব করবেন, যা আপনাকে আপনার কাজে অন্যদের থেকে আলাদা হতে সাহায্য করবে। তবে, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। পার্থিব আরাম-আয়েশ বাড়লেও, কাজের চাপ আপনার জন্য কিছুটা মানসিক কষ্টের কারণ হতে পারে। আপনার সন্তানকে কাজের জন্য বিদেশে যেতে হতে পারে, যা আপনাকে কিছুটা আবেগপ্রবণ করে তুলতে পারে। আজ অন্যের ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলা উচিত। আপনার ভাইকে দেওয়া একটি প্রতিশ্রুতি পূরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।

    কর্কট

    আজ আপনার জন্য আরও বেশি আরাম ও বিলাসিতা বয়ে আনবে। আপনার জীবনসঙ্গীর পূর্ণ সমর্থন ও সঙ্গ আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে। পারিবারিক ব্যবসার যেকোনো তিক্ততার আজ সমাধান হতে পারে, যা সম্পর্কের মধ্যে মধুরতা ফিরিয়ে আনবে। ভ্রমণ করা সম্ভব, তবে আপনার জিনিসপত্র রক্ষা করার জন্য বিশেষ যত্ন নিন। আপনি কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছ থেকে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনাকে আনন্দ দেবে। আপনি আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য অর্থও ব্যয় করবেন, যা আপনাকে সন্তুষ্টি দেবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    News/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল

    Choose sun sign to read horoscope

    Aries HoroscopeAries
    Taurus HoroscopeTaurus
    Gemini HoroscopeGemini
    Cancer HoroscopeCancer
    Leo HoroscopeLeo
    Virgo HoroscopeVirgo
    Libra HoroscopeLibra
    Scorpio HoroscopeScorpio
    Sagittarius HoroscopeSagittarius
    Capricorn HoroscopeCapricorn
    Aquarius HoroscopeAquarius
    Pisces HoroscopePisces
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes