ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ. মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখা যাক। এই চার রাশির প্রেম থেকে অর্থ, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। আজ রাজ্য়ে ভোটের দ্বিতীয় দফা। এই ভোটপর্বের মধ্যে ১২ রাশিচক্রের শেষ ৪ রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু
আজ আপনার জন্য একটি ইতিবাচক এবং অনুকূল দিন হবে। চাকরি পরিবর্তনের প্রচেষ্টা সফল হতে পারে এবং যারা চাকরি খুঁজছেন তারা সুসংবাদ পেতে পারেন। আয়ের নতুন উৎস উন্মোচিত হবে, যা আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করবে। আপনাকে আপনার আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের নির্দেশনা আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে এবং সম্পর্কের ঐক্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে। আপনার চোখের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন।
মকর
আজ আপনার প্রভাব ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আপনার নতুন উদ্যোগগুলো সফল হবে এবং আপনার কঠোর পরিশ্রমের পূর্ণ ফল পাবেন। দীর্ঘদিনের বাধা দূর হয়ে স্বস্তি আসবে। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কারো প্রভাবে বড় কোনো ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কারণ এটি পরবর্তীতে সমস্যার কারণ হতে পারে। সরকারি কাজের জন্য আপনাকে কিছুটা ছোটাছুটি করতে হতে পারে।
কুম্ভ
আজকের দিনটি নতুন আশা এবং ইতিবাচক ফলাফলে পরিপূর্ণ থাকবে। আপনাকে একটি নতুন দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে, যা প্রথমে বেশ কঠিন মনে হলেও ধীরে ধীরে আপনি তা ভালোভাবে সামলে নিতে পারবেন। আপনি আপনার সন্তানদের সাথে সময় কাটানোর এবং ভ্রমণের সুযোগ পাবেন। আপনি কোনো শুভ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। যদি কোনো চুক্তি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকে, তবে তার চূড়ান্তকরণ আনন্দ বয়ে আনবে। আপনার ভাইবোনদের সমর্থন আপনাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে।
মীন
আজ আধ্যাত্মিকতা ও সৎকর্মের মাধ্যমে সুনাম অর্জনের একটি দিন হবে। আপনি কাজের বিষয়ে আপনার বাবার কাছ থেকে পরামর্শ চাইবেন, যা আপনার সিদ্ধান্তগুলোকে উন্নত করবে। কিছু বিভ্রান্তি থাকতে পারে, কিন্তু আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে বসে আপনি পারিবারিক সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হবেন। আজ আপনি নিজের জন্য কিছু নতুন জিনিস কিনতে পারেন, যা আপনাকে আনন্দ দেবে। শিক্ষার্থীরা মানসিক চাপ থেকে মুক্তি পাবে এবং কিছু দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More