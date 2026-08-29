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মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন রাশিফলে।

Published on: Aug 29, 2026, 04:01:09 IST
By Sritama Mitra
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মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজ ২৯ আগস্ট ২০২৬ শনিবার কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। এই ৪ রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কারা লাকি। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ

সুকর্ম ও ধৃতি যোগ আপনার জন্য নতুন ও আকর্ষণীয় ব্যবসায়িক সুযোগ নিয়ে আসবে। আগামী মাসের প্রস্তুতির জন্য প্রচুর কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে, কিন্তু ফলাফল হবে চমৎকার।চাকরিজীবীদের কাজের পাশাপাশি পারিবারিক দায়িত্বও পালন করা উচিত। এতে আপনার ভালোবাসার সঙ্গীর সঙ্গে মানসিক বন্ধন আরও গভীর হবে।

বৃষ

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো অল্প লাভে একটি বড় ব্যবসায়িক চুক্তি করতে পারে। নিযুক্ত ব্যক্তিরা তাদের চমৎকার কাজের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পুরস্কার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দাপ্তরিক কাজে আকস্মিক ভ্রমণ ফলপ্রসূ হবে। বিবাহিত ব্যক্তিরা তাদের সন্তানদের সাথে ভালো সময় কাটাবেন।

মিথুন

জনসংযোগ নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ তৈরি করবে। সুকর্ম ও ধৃতি যোগ প্রতিযোগিতামূলক শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতায় অসাধারণ সাফল্য এনে দেবে। অতিরিক্ত কাজের চাপের কারণে আপনাকে ওভারটাইম করতে হতে পারে, যা আপনাকে আপনার বসের সুনজরে আসতে সাহায্য করবে। আপনার বিবাহিত জীবনে প্রেম ও রোমান্স বিরাজ করবে।

কর্কট

প্রতিকূল গ্রহ অবস্থানের কারণে, দীর্ঘসূত্রিতার অভ্যাস পরিহার করুন। চমৎকার পরিষেবা সত্ত্বেও গ্রহণ এবং বিষ দোষের কারণে পণ্য সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।আয়ের সাথে সাথে ব্যয়ও বাড়বে, তাই আপনার বাজেট সম্পর্কে সচেতন থাকুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রতিপক্ষের কৌশল সম্পর্কে সতর্ক থাকুন এবং নিজের কাজে পুরোপুরি মনোযোগ দিন।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

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