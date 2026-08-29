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ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২৯ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন।

Published on: Aug 29, 2026, 06:00:50 IST
By Sritama Mitra
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ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ২৯ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে। আজ শনিবার, এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে চার রাশির দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২৯ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২৯ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে

ধনু

আপনার প্রখর বুদ্ধিমত্তা কর্মক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে সাহায্য করবে। প্রাতিষ্ঠানিক সভায় নতুন পরিচিতি আপনার উৎসাহ বৃদ্ধি করবে। দায়িত্বের পাশাপাশি আর্থিক লাভকেও গুরুত্ব দিন। আপনার প্রেম জীবন থেকে অতীতের নেতিবাচক চিন্তা দূর করলে স্বস্তি আসবে।

মকর

অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার উন্নতি ঘটবে এবং আপনি আপনার কাজে আরও বেশি মনোনিবেশ করতে পারবেন। খেলাধুলায় আগ্রহী শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিভা প্রদর্শনের জন্য একটি নতুন মঞ্চ খুঁজে পেতে পারে। সুকর্ম ও ধৃতি যোগ আপনার ব্যবসায় স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতি আনবে। মূলধন বিনিয়োগ পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হবে।

কুম্ভ

রকারি চুক্তি এবং ব্যবসায়িক ভ্রমণ থেকে উল্লেখযোগ্য আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন উদ্যোক্তাদের অহংকার পরিহার করা উচিত। আপনার কাজ মসৃণভাবে চলবে এবং দুশ্চিন্তা কমবে। কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিবারের কোনো বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যের সাথে সময় কাটান।

মীন

গ্রাহকদের সাথে ছোটখাটো তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন, কারণ এতে আপনার ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। গ্রহণ ও এর বিষাক্ত প্রভাবজনিত আর্থিক চাপ এবং অলসতা পরিহার করুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার লক্ষ্য নিয়ে আত্মতুষ্ট হবেন না। নেতিবাচক চিন্তা ও কল্পনা পরিহার করুন এবং বাস্তবতার মুখোমুখি হন।

( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর, এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২৯ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন জ্যোতিষমতে

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