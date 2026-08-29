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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

সপ্তাহান্তের এই দিনে চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।

Published on: Aug 29, 2026, 05:00:29 IST
By Sritama Mitra
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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ২৯ আগস্ট ২০২৬ রাশিফলে দেখে শনিবার দিনটি কেমন কাটবে। সপ্তাহান্তের এই দিনে চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

সিংহ

আপনি আপনার ব্যবসায় পরিবারের পূর্ণ সমর্থন পাবেন, যা আপনাকে প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। নতুন বিনিয়োগ এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিচক্ষণ হোন। অনিশ্চিত বোধ করলে বয়োজ্যেষ্ঠদের পরামর্শ নিন। বিবাহিত জীবন সুখময় হবে এবং কোনো তরুণ বা তরুণীর কাছ থেকে প্রেমের প্রস্তাব পেতে পারেন।

কন্যা

সুকর্ম ও ধৃতি যোগ কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কর্তৃত্ব বা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প অর্জনে সহায়তা করতে পারে। আপনার ব্যবসায়িক বাধাগুলো দ্রুত দূর হবে। বিবাহিত দম্পতিরা নতুন অতিথির আগমন সংক্রান্ত সুসংবাদ পেতে পারেন। দলগত কাজ চমৎকার হবে।

তুলা

পুরোনো বিবাদ বন্ধুত্বে পরিণত হতে পারে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে মনের কথা ভাগ করে নেওয়ার একটি অনুকূল সুযোগ পাবেন। আপনি আপনার মিষ্টি কথার মাধ্যমে বাজারে বড় মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হবেন। শুভ সময়ে (দুপুর ১২:১৫ থেকে ১:৩০ অথবা দুপুর ২:৩০ থেকে ৩:৩০) নতুন প্রকল্প শুরু করুন। যেকোনও কাজের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করুন। সতর্ক হয়ে সমস্ত কাজ করতে হবে।

বৃশ্চিক

অপ্রত্যাশিত ব্যয় আপনার বাজেটকে ব্যাহত করতে পারে, যার জন্য সতর্কতার সাথে ব্যয় সংকোচনের প্রয়োজন হতে পারে। গ্রহণ এবং বিষাক্ত প্রভাব আপনার কর্মজীবনে মানসিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। ব্যবসায় তাড়াহুড়ো করে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা থেকে বিরত থাকুন। পারিবারিক জীবনে অভিজ্ঞ ও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের পরামর্শ অবশ্যই মেনে চলুন।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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