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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    আজ ২৯ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আজ বুধবারের রাশিফলে।

    Published on: Jul 29, 2026, 06:00:25 IST
    By Sritama Mitra
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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ২৯ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির স্বস্তি, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু

    আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাবেন এবং আয়ের উৎসের উপর মনোযোগ দেওয়া লাভজনক হবে। আদালতের মামলায় সাফল্য আসতে পারে। আলোচনার মাধ্যমে দ্বন্দ্বের সমাধান হবে। আপনি আপনার ভাইবোনদের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন এবং আপনার বন্ধুর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে।

    মকর

    আজ একটি অনুকূল দিন থাকবে। আপনি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। যারা রাজনীতিতে কর্মরত, তাদের অতিরিক্ত উৎসাহী হওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। আপনি আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা করবেন এবং খাদ্যতালিকায় নতুন খাবার অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। আপনার কাজের রুটিনে পরিবর্তন আনা থেকে বিরত থাকুন এবং আলোচনার মাধ্যমে অতীতের তিক্ততা দূর করার চেষ্টা করুন।

    কুম্ভ

    আজ একটি ভালো দিন যাবে। আপনি কোনো নতুন উদ্যোগ শুরু করার কথা ভাবতে পারেন। অপরিচিতদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন। আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা উন্নত হবে। আপনি অংশীদারিত্বে কোনো নতুন উদ্যোগ শুরু করতে পারেন। আপনি আপনার সঙ্গীর সাথে রোমান্টিক সময় কাটাবেন। আপনার বাবার কোনো কথায় আপনি অপমানিত বোধ করতে পারেন।

    মীন

    আজ আপনার একটি ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য একটি উপহার আনার সুযোগ পাবেন। আপনি আপনার পিতামাতার যত্ন নেওয়ার জন্য সময় বের করবেন। আপনার বসের সাথে কর্ম-সম্পর্কিত একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে আপনাদের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। সাবধানে গাড়ি চালান। আপনি আপনার ব্যবসা প্রসারিত করার চেষ্টা করবেন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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