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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Jul 29, 2026, 04:00:44 IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির আজ ২৯ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। আজ এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষা এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ

    আজ আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হবে। আপনি কাজ ও আর্থিক বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন এবং কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত খরচ করতে বাধ্য হতে পারেন। আপনার সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিতে পারে এবং পারিবারিক বিষয়ও আপনাকে বিচলিত করবে। ভ্রমণের সময় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আপনার ব্যবসায়িক পরিবর্তনগুলো লাভজনক প্রমাণিত হবে।

    বৃষ

    আজ আপনি কোনো একটি কাজে ব্যস্ত থাকবেন। নিজের কঠোর পরিশ্রমের ওপর আস্থা রেখে এগিয়ে যান। আপনি সামাজিক কর্মকাণ্ডে আগ্রহী হবেন এবং নিজের রাগ নিয়ন্ত্রণ করা অপরিহার্য হবে। অপরিচিতদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন। যদি কোনো ব্যবসায়িক সমস্যার সম্মুখীন হন, তবে আপনার সঙ্গীর সাথে খোলামেলাভাবে কথা বলুন, কারণ এটি কাজের মসৃণ অগ্রগতি নিশ্চিত করবে।

    মিথুন

    আজকের দিনটি ব্যস্ত এবং কাজের চাপে পূর্ণ থাকবে। গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো আগামীকালের জন্য ফেলে রাখবেন না। পারিবারিক বিষয়গুলো নিয়ে বসে সমাধান করাই শ্রেয়। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে একটি নতুন প্রকল্প শুরু করা উৎসাহব্যঞ্জক হবে। কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত থাকলে, তা আপনার বাবার সাথে ভাগ করে নিন। জমে থাকা কাজ সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রতিবেশীদের অযাচিত পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন।

    কর্কট

    আজ একটি দায়িত্বের দিন। আপনি একটি নতুন প্রকল্পে কাজ করার সুযোগ পাবেন এবং বিনিয়োগ থেকে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার খাদ্যাভ্যাস উন্নত করুন এবং অসতর্কতা পরিহার করুন। আপনার ইচ্ছা পূরণ হলে সুখ আসবে। দাম্পত্য জীবনে ভারসাম্য বজায় থাকবে, তবে কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা অব্যাহত থাকবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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