    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    Published on: Mar 29, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, দেখে নিন। ২৯ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন এই চার রাশির ভাগ্যফল। এই চার রাশির আজ স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে ভাগ্যে কী রয়েছে দেখে নিন।

    ২৯ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।
    ২৯ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন।

    মেষ

    আজকের দিনটি আপনার জন্য অন্য দিনগুলোর চেয়ে ভালো হতে পারে। নতুন কোনো পদ বা দায়িত্ব লাভ আপনার জীবনে আনন্দ আনবে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় পুরোপুরি মনোযোগ দেওয়া উচিত, কারণ তবেই তারা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জন করতে পারবে। কোনো প্রতিপক্ষের প্রভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। ছোট কিন্তু লাভজনক প্রকল্পও আজ বড় ধরনের সুফল বয়ে আনতে পারে। ব্যবসায় সাফল্যের ইঙ্গিত রয়েছে, যদিও সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ কিছু সমস্যার কারণ হতে পারে।

    বৃষ

    আজ আপনি সামনে এগিয়ে যাওয়ার এবং নতুন কিছু করার তীব্র ইচ্ছা অনুভব করবেন। আপনার মিষ্টি কথা ও নম্র আচরণ মানুষের মন জয় করবে। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আপনার পরিচিতি ও সম্মান বাড়াতে পারে। তবে, কিছু রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক বিষয় কিছু অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। আপনি দূরপাল্লার কোনো ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার নতুন পথ খুলে যেতে পারে এবং আপনি কোনো বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগও পেতে পারেন।

    মিথুন

    আজকের দিনটি আপনাকে ধৈর্য ও সংযমের সাথে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করছে। ব্যবসায় কোনো বড় ঝুঁকি এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আপনার কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখুন এবং হঠকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। সরকারি প্রকল্প থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি যদি কর্মসংক্রান্ত কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন, তবে সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে। পিতামাতার সেবা করা আপনাকে মানসিক শান্তি দেবে এবং তাঁদের আশীর্বাদ আপনাকে সাফল্য অর্জনে সহায়তা করবে।

    কর্কট

    আজ আপনার নেতৃত্বদানের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি একটি দলে কাজ করার সুযোগ পাবেন। দাম্পত্য জীবন সুখের থাকবে। আপনি আপনার ছোট সন্তানদের জন্য একটি সুন্দর উপহারও আনতে পারেন। সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষণ রয়েছে, যা আনন্দ বয়ে আনবে। যদি আপনি কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে থাকেন, তবে তা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আজ একটি নতুন যানবাহন আসারও সম্ভাবনা আছে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    News/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ মার্চ ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

