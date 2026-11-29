শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
২৯ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ২৯ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির আজ রবিবার প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কেমন কাটবে। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে দিন। জ্যোতিষমতে, দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু
আজ আপনার স্বাস্থ্যের কিছু ওঠানামা হতে পারে, তাই খাদ্যাভ্যাস এবং বিশ্রামের প্রতি অবহেলা করবেন না। আপনার ব্যস্ত কাজের সময়সূচীর মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ রুটিন বজায় রাখার চেষ্টা করুন। অপ্রত্যাশিতভাবে একটি ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে, যা কিছু নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে। আপনার ভাইবোনদের সাহায্যে একটি দীর্ঘদিনের ব্যবসায়িক সমস্যার সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাদের পরামর্শ এবং সমর্থন আপনাকে সঠিক পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করতে পারে। শিক্ষার্থীরা নতুন জিনিস শেখার এবং তাদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য আরও বেশি আগ্রহ অনুভব করবে। এই উৎসাহ ভবিষ্যতে তাদের জন্য খুব উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।
মকর
অপূর্ণ ইচ্ছার কারণে আপনি কিছুটা অস্থির বা হতাশ বোধ করতে পারেন। নেতিবাচক চিন্তাভাবনার পরিবর্তে, ইতিবাচক কাজে নিজেকে নিযুক্ত করুন। কর্মক্ষেত্রেও আপনি কিছুটা কম মনোযোগী বোধ করতে পারেন, তাই সেই অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে অগ্রাধিকার দিন। পরিবারের কোনো সদস্যের স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে আপনাকে তাড়াহুড়ো করতে হতে পারে, যা আপনার ব্যস্ত সময়সূচী আরও বাড়িয়ে দেবে। বিবাহিত জীবনে, ছোটখাটো বিষয়ে আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে মতবিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে, তর্ক না করে ধৈর্য ও ভালোবাসার সাথে কথা বলুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রতিপক্ষের কার্যকলাপের উপর নজর রাখাও জরুরি।
কুম্ভ
আজ অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভের ইতিবাচক লক্ষণ রয়েছে। ব্যবসায় ভালো লাভ আপনার আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করতে পারে এবং দীর্ঘদিনের জমানো কিছু অর্থ পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা রয়েছে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা অবশেষে তাদের অপেক্ষার সুফল পেতে পারেন। একটি কাঙ্ক্ষিত সুযোগ আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারে এবং আপনার কর্মজীবনে একটি নতুন দিকনির্দেশনা দিতে পারে। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমন আনন্দ বয়ে আনবে এবং পরিবারের সদস্যরা তার সাথে সুন্দর সময় কাটাবেন। যদি আপনার দাম্পত্য জীবনে কিছু সময় ধরে কোনো অসন্তোষ বা দূরত্ব থেকে থাকে, তবে আপনি তা সমাধানের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা করবেন।
মীন
আজকের দিনটি অন্যদিনের চেয়ে ভালো হতে পারে এবং আপনি কিছু নতুন সম্ভাবনার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনি হঠাৎ ভ্রমণের সুযোগ পেতে পারেন, যা কর্মজীবন বা ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে। আপনার সন্তান যদি সম্প্রতি কোনো পরীক্ষা দিয়ে থাকে, তবে তার ফলাফল আপনাকে আনন্দ দিতে পারে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারাও তাদের প্রচেষ্টায় সাফল্য পেতে পারেন। শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার নতুন পথ খুলে যেতে পারে। একটি নতুন কোর্স, প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষাগত সুযোগ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলতে পারে। তবে, আর্থিক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করুন। একান্ত প্রয়োজন না হলে কোনো অবস্থাতেই ঋণ না নেওয়াই ভালো।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)