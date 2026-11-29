শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ২৯ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা, দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ ২৯ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, স্বাস্থ্য, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ
আজ আপনার বিবাহিত জীবনে ভালোবাসা, বোঝাপড়া এবং সহযোগিতার এক সুন্দর ভারসাম্য পরিলক্ষিত হবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে কথোপকথন এবং পারস্পরিক সহযোগিতা আপনাদের সম্পর্ককে আরও উন্নত করবে। আপনি আপনার মাকে দেওয়া একটি পুরনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করার সুযোগ পেতে পারেন, যা আপনাকে বিশেষ সন্তুষ্টি দেবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলোও আরও সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। আপনি একটি নতুন সম্পত্তি কেনার বা একটি পুরনো সম্পত্তি বিক্রি করার কথা ভাবতে পারেন, তবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নেওয়াই শ্রেয়। ব্যবসায়, আপনার উদ্ভাবনী ধারণা এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনা সাফল্যের নতুন পথ খুলে দিতে পারে।
কন্যা
আজকের দিনটি আনন্দ, সাফল্য এবং নতুন সুযোগে পরিপূর্ণ হতে পারে। আপনি কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা উৎস থেকে এমন তথ্য পেতে পারেন যা অগ্রগতির নতুন পথ খুলে দেবে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন, যা আপনাদের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী ও গভীর করবে। যারা ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের জন্য সুখবর: দীর্ঘদিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি অবশেষে চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটি আর্থিক লাভ বয়ে আনবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। আপনি সারাদিন উদ্যমী ও উৎসাহী বোধ করবেন, যার ফলে আপনি নির্ধারিত সময়ের আগেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন।
তুলা
আজ আর্থিক বিষয়ে ভাগ্য আপনার অনুকূলে থাকতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং আয় বৃদ্ধি আনন্দ বয়ে আনবে। পরিবারের সুখের জন্য, আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য একটি বিশেষ উপহার বা তার পছন্দের কোনো জিনিস কেনার কথা ভাবতে পারেন। এই ছোট পদক্ষেপটি আপনাদের সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা এবং ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে তুলবে। তবে, তাড়াহুড়ো করে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। যেকোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ করার আগে সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা গুরুত্বপূর্ণ। যারা চাকরি পরিবর্তনের কথা ভাবছেন, তারা নতুন সুযোগ খুঁজে পেতে পারেন। একটি আকর্ষণীয় প্রস্তাব আপনার ক্যারিয়ারকে একটি নতুন দিকে চালিত করতে পারে।
বৃশ্চিক
আজকের দিনটি ব্যস্ত ও কর্মব্যস্ত হতে পারে। একসাথে অনেক দায়িত্ব এসে পড়ায় আপনার সময় দ্রুত কেটে যাবে। এমন পরিস্থিতিতে, গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো নিজে সামলানোই শ্রেয় এবং ছোটখাটো সবকিছুর জন্য অন্যের উপর নির্ভর করা থেকে বিরত থাকুন। আপনি কোনো পার্টি, অনুষ্ঠান বা সামাজিক আয়োজনে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। আপনার কথা বলার ধরণ এবং ব্যক্তিত্ব সেখানে উপস্থিত মানুষদের মুগ্ধ করতে পারে। ভ্রমণ বা দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের সময়, আপনি এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারেন যা ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। তবে, গাড়ি চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন এবং তাড়াহুড়ো করা থেকে বিরত থাকুন। কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )