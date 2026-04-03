সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে লাকি আজ কারা! ৩ এপ্রিল ২০২৬ রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, আভাস দিচ্ছে আজকের ৩ এপ্রিল ২০২৬র রাশিফল।
আজ ৩ এপ্রিল ২০২৬, শুক্রবার আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে,তা দেখে নিন জ্যোতিষমতে। এই চার রাশির আজ স্বাস্থ্য থেকে প্রেম, অর্থ থেকে স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
সিংহ
আজ আপনার জন্য একটি উত্তেজনাপূর্ণ দিন হবে, কারণ কিছু পারিবারিক সমস্যা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, যা আপনার অসুবিধা আরও বাড়িয়ে দেবে। কাজের জন্য আপনাকে অন্য শহরে ভ্রমণ করতে হতে পারে। রাজনীতিতে যারা আছেন, তাদের কোনো উচ্চ-পদস্থ অবস্থান নিয়ে অতিরিক্ত গর্ব করা থেকে বিরত থাকা উচিত, কারণ বিরোধীরা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। একটি সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয় আপনার জন্য সমস্যা সৃষ্টি করবে, যার জন্য আইনি পদক্ষেপের প্রয়োজন হতে পারে।
কন্যা
আজ আপনার বলা কোনো কথা পরিবারের কোনো সদস্যকে আঘাত দিতে পারে। তাই, কথা বলার সময় খুব সতর্ক থাকুন এবং সংযম অবলম্বন করুন। আপনার প্রিয়জনেরা আপনাকে কোনো সুসংবাদ দিতে পারে। পড়াশোনার সমস্যা নিয়ে চিন্তিত থাকলে, আপনি শিক্ষকদের সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে পারেন। আপনার পছন্দের কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে, তা খুঁজে পাওয়ার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে।
তুলা
আজ যানবাহন সাবধানে ব্যবহার করুন, কারণ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার চলমান শারীরিক সমস্যাগুলো আরও বাড়তে পারে। আপনার কোনো পুরোনো বন্ধুর কথা মনে পড়তে পারে। ভাইবোনদের সাথে বিবাদ আলোচনার মাধ্যমে মিটে যাবে এবং সম্পত্তি ভাগাভাগি সংক্রান্ত আইনি ঝামেলার সম্মুখীন হতে হতে পারে। অন্যের ব্যাপারে অহেতুক হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকা উচিত।
বৃশ্চিক
আজ আপনার জন্য একটি কঠিন দিন হবে। আপনাকে আপনার কাজে আরও একটু মনোযোগী হতে হবে, কারণ অসতর্কতা আপনার সমস্যা বাড়িয়ে দিতে পারে। কোনো বন্ধু আপনার জন্য একটি বিনিয়োগ পরিকল্পনা নিয়ে আসতে পারে। আপনার আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন, কারণ আপনার ব্যয় বেশি হবে, যা আপনার সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। কোনো বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া শেয়ার বাজার সংক্রান্ত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি )
