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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Aug 3, 2026, 06:01:01 IST
    By Sritama Mitra
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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ৩ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু

    আজ সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা অপরিহার্য। আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে কিছু গোপন করা ব্যয়বহুল প্রমাণিত হতে পারে। হারানো অর্থ পুনরুদ্ধারের আশা রয়েছে। আপনি রাজনীতি বা কোনো নতুন উদ্যোগে হাত দিতে প্রলুব্ধ হতে পারেন। ব্যবসায় উন্নতি হবে এবং বাকি কাজগুলো সম্পন্ন হবে। বাবার সাথে তর্ক এড়িয়ে চলুন, কারণ পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে।

    মকর

    যারা চাকরি করেন, তাদের জন্য আজ সুসংবাদ রয়েছে। আপনি নতুন পদ বা পদোন্নতি পেতে পারেন। নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকলে সাফল্য নিশ্চিত। পরিকল্পনা করে কাজ করলে সবকিছু সময়মতো সম্পন্ন হবে। তবে, স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। আপনার দৈনন্দিন রুটিন উন্নত করলে জীবনে ভারসাম্য আসবে।

    কুম্ভ

    আজকের দিনটি আপনার মুখে হাসি ফোটাবে। সমস্যার সমাধান হবে এবং আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। আপনার চাকরি খোঁজার পর্ব শেষ হতে পারে। আপনি কিছু সুসংবাদ পাবেন। নতুন গাড়ি কেনার আপনার স্বপ্নও সত্যি হতে পারে। সব মিলিয়ে, আজকের দিনটি আপনার জন্য কেবল সুবিধাই বয়ে আনবে।

    মীন

    আজ আপনাকে কিছুটা সতর্ক থাকতে হবে। খরচ বাড়তে পারে, তাই নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। আপনার কাজ আপনাকে নতুন স্বীকৃতি এনে দেবে। শিশুরা আপনার দিকে আশার দৃষ্টিতে তাকাবে। অপরিচিতদের পরামর্শে সিদ্ধান্ত নেওয়া ক্ষতিকর হতে পারে। তবে, কিছু ভালো খবর আপনার দিনটিকে উজ্জ্বল করে তুলবে।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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