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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে লাকি কারা! ৩ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    Published on: Jun 03, 2026 6:01 AM IST
    By Sritama Mitra
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    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ ৩ জুন, ২০২৬ রাশিফলে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে লাকি কারা! ৩ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে লাকি কারা! ৩ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    ধনু

    আজকের দিনটি আপনার চাকরি এবং কর্মজীবনের জন্য দারুণ হতে পারে। পদোন্নতি বা নতুন দায়িত্ব পাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং কর্মপন্থা আপনাকে অন্যদের থেকে আলাদা করবে। আপনার প্রভাব বাড়বে, তবে এটি কিছু লোককে ঈর্ষান্বিতও করতে পারে। কারও প্রতি নেতিবাচক অনুভূতি পোষণ করা থেকে বিরত থাকুন। ব্যবসায় কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করা ক্ষতিকর হতে পারে। কোনো ভুলের কারণে আপনার বাবা আপনার ওপর রাগ করতে পারেন। আপনার সন্তান পড়াশোনা বা কর্মজীবনের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারে।

    মকর

    আর্থিক বিষয়ে আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে থাকতে পারে। দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত কাজগুলো সমাপ্তির দিকে এগোবে। আর্থিক সমস্যার কারণে আটকে থাকা যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখন গতি পেতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে সুবিধা পাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের সমর্থন এবং অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সহায়ক হবে। তবে, নিজের কাজে অসতর্ক হওয়া থেকে বিরত থাকুন। পুরোনো পারিবারিক সমস্যা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, যা কিছুটা অস্বস্তির কারণ হতে পারে।

    কুম্ভ

    আজ অংশীদারিত্বে করা কাজ ফলপ্রসূ হতে পারে। আইনি বিষয়ে নতুন আশা ও স্বস্তির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। বাড়িতে কোনো শুভ বা মঙ্গলজনক অনুষ্ঠান হতে পারে, যা একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করবে। স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা ব্যয়বহুল হতে পারে, তাই নিজের যত্ন নিন। অন্যের বিষয়ে অহেতুক হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকুন। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি কঠোর পরিশ্রমের সময়, কারণ আজকের নিষ্ঠা তাদের ভবিষ্যৎ উন্নত করবে। পিতামাতার আশীর্বাদে অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন হতে পারে।

    মীন

    আজ আপনার সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। যেকোনো কাজের নিয়মকানুন মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে অনুশোচনার কারণ হতে পারে। ভাইবোনদের সাথে মতবিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই সংযম অবলম্বন করুন। আপনার স্বাস্থ্যের ওঠানামা হতে পারে, যার ফলে কাজ করার আগ্রহ কমে যাবে। অবিবাহিতরা কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাথে পরিচিত হতে পারেন। এছাড়াও বন্ধুদের সাথে বাইরে ঘুরতে যাওয়া এবং পার্টি করার চমৎকার সুযোগ রয়েছে।

    ( এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা।)

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে লাকি কারা! ৩ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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