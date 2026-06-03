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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল।

    Published on: Jun 03, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ৩ জুন, ২০২৬ সালে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির আজ স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষার দিক থেকে কারা লাকি, তা দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ

    আজ ভাগ্য পুরোপুরি আপনার অনুকূলে বলে মনে হচ্ছে। দিনটি ইতিবাচক শক্তি দিয়ে শুরু হবে এবং আপনি কোনো বিনোদনমূলক বা বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে উৎসাহিত বোধ করবেন। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের সমর্থন ও আশীর্বাদ আপনাকে আত্মবিশ্বাসে ভরিয়ে দেবে। আপনি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ উপভোগ করবেন। আপনার সন্তান তাকে দেওয়া দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করবে, যা আপনাকে গর্বিত করবে। দীর্ঘদিনের আর্থিক দুশ্চিন্তা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে। আপনার নতুন উদ্যোগগুলোও চমৎকার ফল দেবে।

    বৃষ

    আজকের দিনটি আনন্দ ও উত্তেজনায় পূর্ণ থাকবে। আপনি কোনো পারিবারিক অনুষ্ঠান বা শুভ উপলক্ষে যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবেন, যা আনন্দ বয়ে আনবে। তবে, আপনার কোনো কথায় মা অসন্তুষ্ট হতে পারেন, তাই সাবধানে কথা বলুন। আইনি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি। যারা শেয়ার বাজারের সাথে জড়িত, তাদের জন্য দিনটি উপকারী প্রমাণিত হতে পারে। আপনার সন্তানরা আপনার প্রত্যাশা পূরণ করবে। কোনো কাজ নিয়ে আপনি দ্বিধান্বিত বোধ করতে পারেন, কিন্তু ধৈর্য ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে আপনি প্রতিটি পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন। কোনো পুরোনো বিষয় বা ভুল হঠাৎ সামনে চলে আসতে পারে।

    মিথুন

    আজকের দিনটি আপনার জন্য স্বস্তি ও আনন্দের বার্তা নিয়ে আসবে। পরিবারের কোনো সদস্য আপনাকে এমন কোনো চমক দিতে পারেন যা আপনাকে আনন্দিত করবে। বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করা এবং তাদের পরামর্শ মেনে চলা আজ অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রমাণিত হবে। আপনার বাবার কাছ থেকে পাওয়া একটি শিক্ষা আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে। নতুন কোনো উদ্যোগ শুরু করার ধারণাটি দানা বাঁধতে পারে। যারা সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যবসার সাথে জড়িত, তাদের জন্য এটি একটি দারুণ দিন; একটি বড় চুক্তি চূড়ান্ত হতে পারে। বিরোধীদের প্রভাবে বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন। আপনি আপনার সন্তানদের মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যের গুরুত্ব শেখানোর দিকে মনোনিবেশ করবেন।

    কর্কট

    আজ আপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য বয়ে আনবে। পরিবার ও সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে এবং ঘরের চলমান সমস্যা সমাধানে আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। নতুন মানুষের সাথে সাক্ষাৎ আপনার জন্য উপকারী প্রমাণিত হবে। একের পর এক সুসংবাদ আপনার মনে আনন্দ বয়ে আনবে। তবে, একটি আর্থিক উদ্বেগ আপনার মধ্যে মানসিক কষ্টের কারণ হতে পারে। ছোটখাটো কর্মসংক্রান্ত সমস্যা মানসিক চাপ বাড়াতে পারে, তাই সতর্ক থাকুন। ব্যক্তিগত বা গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় কারও সাথে আলোচনা করা থেকে বিরত থাকুন।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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