    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩ মে ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: May 03, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ স্বাস্থ্য, প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল। আজ ৩ এপ্রিল ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল।

    মেষ

    আজ ভাগ্য আপনার পক্ষে; আপনাকে শুধু এগিয়ে যেতে হবে। ব্যবসায় সাফল্যের লক্ষণ স্পষ্ট, এবং কর্মরতদের জন্য পদোন্নতির জোয়ার বইছে। আপনার কঠোর পরিশ্রম ফল দেবে এবং লোকেরা আপনার কাজের প্রশংসা করবে। আপনি যদি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকেন, তবে জনসমর্থন বাড়বে। একটি নতুন বাড়ির বড় স্বপ্ন এখন বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে; শুধু আপনার বাবার আশীর্বাদ ও পরামর্শ নিতে ভুলবেন না।

    বৃষ

    আজ শান্তি আপনার কাছে আসবে। যে উদ্বেগ আপনাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, তা যেন দূর হয়ে যাবে। আপনার মাতৃপক্ষ থেকে পাওয়া আর্থিক লাভ আপনার মুখে হাসি ফোটাবে। এমনকি আটকে থাকা সরকারি কাজও এখন গতি পাবে। শুধু মনে রাখবেন: সবকিছু নিয়ে মুখ খোলার প্রয়োজন নেই। সময় ও অর্থের সঠিক ব্যবহারই আজকের বিজয়।

    মিথুন

    এটি একটি নতুন সূচনার ইঙ্গিত দেয়। তবে তাড়াহুড়ো নয়, বিচক্ষণতাই অপরিহার্য। আজ আপনার একটি প্রিয় ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে, বিশেষ করে আপনার জীবনসঙ্গী ও সন্তানদের সাথে বিশেষ মুহূর্ত কাটানোর সুযোগ পাবেন। যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের জন্য মনোযোগই সাফল্যের চাবিকাঠি। তর্ক-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন, নইলে ছোটখাটো বিষয়ও বড় আকার ধারণ করতে পারে।

    কর্কট

    দিনটি সাধারণ, কিন্তু প্রিয়জনদের সান্নিধ্য একে বিশেষ করে তুলবে। ঘর পরিষ্কার করা এবং অতিথিদের আগমন পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে তুলবে। আইনি বিষয়ে সতর্ক থাকুন। অসাবধানতা ব্যয়বহুল হতে পারে। আর হ্যাঁ, প্রতিবেশীদের সাথে সবকিছু ভাগ করে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। শান্তি বজায় রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

