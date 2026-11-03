ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের ৩ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল দেখে নিন। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির আজ মঙ্গলবার দিন কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
ধনু
আজ আপনার দিনটি কাজ ও দায়িত্বে ব্যস্ত থাকতে পারে, কিন্তু আপনার কঠোর পরিশ্রম ইতিবাচক ফল দেবে। সময়মতো কাজ শেষ করার এবং দায়িত্বকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়ার অভ্যাস আপনাকে অন্যদের থেকে আলাদা করবে। কর্মক্ষেত্রে নিজের প্রচেষ্টার উপর আস্থা রাখুন এবং কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ অসম্পূর্ণ রাখবেন না। আপনি আপনার ব্যক্তিগত জীবনেও কিছু বিশেষ আনন্দের মুহূর্ত অনুভব করতে পারেন। আপনার জীবনসঙ্গীর কাছ থেকে একটি মিষ্টি উপহার বা চমক আপনার দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে পারে। ভ্রমণের সময় আপনি এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারেন যা ভবিষ্যতে উপকারী প্রমাণিত হতে পারে।
মকর
জ্ঞান, শিক্ষা এবং প্রযুক্তির সাথে জড়িতদের জন্য আজকের দিনটি উত্তেজনাপূর্ণ হতে পারে। আপনি নতুন কিছু শেখার বা আপনার বর্তমান জ্ঞানকে উন্নত করার সুযোগ পাবেন। আপনার শেখার আগ্রহ ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য নতুন পথ খুলে দিতে পারে। শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকদের নির্দেশনা ও সমর্থন থেকে উপকৃত হবে, যা তাদের পড়াশোনায় ভালো ফল করতে সাহায্য করবে। সরকারি কাজে কিছু বিলম্ব বা অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো হতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন এবং প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াগুলো সময়মতো সম্পন্ন করার চেষ্টা করুন। অন্যদেরকে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস না করে, সাবধানে তথ্যগুলো যাচাই করুন।
কুম্ভ
আজ একটি নতুন সূচনা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য একটি ভালো সুযোগ আসতে পারে। আপনি যদি কোনো নতুন উদ্যোগ শুরু করার বা কোনো প্রকল্প হাতে নেওয়ার কথা ভেবে থাকেন, তবে যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে যান। আপনার আর্থিক অবস্থা শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা ভবিষ্যতে সুফল বয়ে আনতে পারে। পারিবারিক সমর্থন আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। পুরোনো ঋণ বা আর্থিক দায়বদ্ধতা কমানোর দিকে অগ্রগতির লক্ষণও রয়েছে। তবে, আর্থিক বিষয়ে উৎসাহী থাকার পাশাপাশি একটি বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা জরুরি।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More