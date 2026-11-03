মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ৩ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কারা লাকি, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। আজ মঙ্গলবার এই তিন রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ
আজকের দিনটি কাজ ও দায়িত্বে পরিপূর্ণ একটি ব্যস্ত দিন হতে পারে। একাধিক কাজ কিছুটা বিভ্রান্তিকর হতে পারে, কিন্তু আপনার বোধশক্তি আপনাকে প্রতিটি পরিস্থিতি সামলাতে সাহায্য করবে। বাইরে কারও সাথে তর্ক বা উত্তপ্ত বিতর্কের সম্ভাবনা রয়েছে, তাই একটি সৌম্য সুর বজায় রাখুন। মনে রাখবেন, কখনও কখনও আপনার শান্ত ও নম্র আচরণ এমন কিছু অর্জন করতে পারে যা যুক্তি দিয়েও সম্ভব নয়। আপনি আপনার পরিবারের সাথে সময় কাটানোর এবং সুস্বাদু খাবার উপভোগ করার সুযোগ পাবেন।
বৃষ
আজ আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ ভবিষ্যতে আপনার জন্য নতুন পথের দিশা দেখাতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কর্মনিষ্ঠা ও একাগ্রতার প্রশংসা হবে, যা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। আর্থিক বিষয়ে স্বস্তি মিলবে এবং অর্থ উপার্জনের ভালো সুযোগ আসতে পারে।
মিথুন
আজকের দিনটি মনে আনন্দ ও শান্তি বয়ে আনবে। কর্মক্ষেত্রে সঠিক পরামর্শ ও যথাযথ নির্দেশনা পেলে তা আপনাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সহজে সম্পন্ন করতে সাহায্য করতে পারে। আপনি যদি রাজনীতি, সামাজিক কর্মকাণ্ড বা নতুন কোনো উদ্যোগ শুরু করার কথা ভেবে থাকেন, তবে উৎসাহ ও বিচক্ষণতার সাথে কাজটি করুন। প্রতিটি পদক্ষেপ নেওয়ার আগে তার পরিণতির কথা বিবেচনা করা লাভজনক হবে।
কর্কট
আজ আপনার আত্মবিশ্বাস আপনাকে কঠিন পরিস্থিতিতেও এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে। একটি বড় বা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক চুক্তির জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হতে পারে। কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অবিলম্বে না পেলেও হতাশ না হয়ে প্রস্তুত থাকুন, কারণ সঠিক সময়ে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে পারে। আপনার মাতৃপক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা লাভের ইঙ্গিত রয়েছে। আপনি একটি পারিবারিক ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন, যা আপনাকে দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তি থেকে মুক্তি দেবে এবং মনকে সতেজ করবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More