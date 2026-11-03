সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজকের দিন কেমন কাটবে! ৩ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ৩ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কেমন কাটবে আজকের দিনটি। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
সিংহ
আজ আপনাকে ঘর ও কাজের মধ্যে একটি ভালো ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। দায়িত্ব বাড়তে পারে, কিন্তু আপনার আত্মবিশ্বাস এবং কঠোর পরিশ্রম আপনাকে প্রতিটি কাজ সামলাতে সাহায্য করবে। যারা বিদেশে কর্মরত আছেন, তারা কিছু ভালো খবর পেতে পারেন, যা তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় নতুন দিকনির্দেশনা দেবে। প্রেমের সম্পর্কগুলো আরও ঘনিষ্ঠ হবে, যা একে অপরের অনুভূতি বোঝার সুযোগ করে দেবে।
কন্যা
আজ আপনার প্রতিভা এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সমাজে ও কর্মক্ষেত্রে আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং নিজের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য আপনি নতুন সুযোগ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হলে, তা সম্পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করুন। আপনার কাজের মান আপনার ঊর্ধ্বতনদের মুগ্ধ করতে পারে। আর্থিক বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। আপনার আয় ভালো হলেও, ভবিষ্যতের সমস্যা এড়াতে খরচের দিকে নজর রাখুন।
তুলা
আজ পরিবর্তন এবং নতুন শুরুর সুযোগ আসতে পারে। আপনি যদি চাকরি পরিবর্তনের কথা ভেবে থাকেন বা কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্বের আশা করে থাকেন, তবে আপনি কিছু ইতিবাচক ইঙ্গিত পেতে পারেন। আপনার পছন্দের কোনো জিনিস কেনার তীব্র ইচ্ছাও জাগতে পারে। তবে, কেনাকাটার সময় আপনার বাজেট মাথায় রাখাই ভালো। আপনার জীবনসঙ্গীর জন্য একটি ছোট চমক বা ভালোবাসার নিদর্শন আপনাদের সম্পর্কে নতুন মধুরতা যোগ করতে পারে। কখনও কখনও, ছোট ছোট আনন্দই সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে।
বৃশ্চিক
আজকের দিনটি আপনার জন্য স্বস্তি, আনন্দ এবং ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনতে পারে। দীর্ঘদিনের জমে থাকা কাজগুলো ধীরে ধীরে সম্পন্ন হতে শুরু করবে, যা আপনার মানসিক চাপ কমাবে। আপনার জীবনসঙ্গীর সমর্থন আপনাকে মানসিক শক্তি জোগাবে এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি বাড়িতে একটি শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করবে। ভ্রমণের সময় আপনি কিছু দরকারি তথ্য পেতে পারেন যা নতুন সুযোগের দরজা খুলে দিতে পারে। তাই, কথাবার্তা এবং চারপাশের কার্যকলাপের দিকে মনোযোগ দিন। যদি পরিবারে কোনো পুরোনো বিষয় নিয়ে মতবিরোধ থাকে, তবে এখন তা সমাধান করার একটি ভালো সুযোগ হতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More