মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ৩ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ ৩ অক্টোবর ২০২৬ রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যে কী রয়েছে! এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে আজ শনিবার কেমন কাটবে দেখে নিন রাশিফলে। এই চার রাশির ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ
আজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন আশা ও আনন্দ বয়ে আনতে পারে। পরিবেশ ইতিবাচক থাকবে এবং আপনার আত্মবিশ্বাস আগের চেয়ে আরও দৃঢ় হবে। কোনো সুসংবাদ আপনার মুখে হাসি ফোটাতে পারে এবং আপনাকে সামনে এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করতে পারে। কথোপকথন ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে আপনার সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে দুশ্চিন্তা দূর হবে। খাদ্যাভ্যাস ও ঘুমের দিকে সামান্য মনোযোগ দিলে তা আপনার কর্মশক্তি বজায় রাখতে সাহায্য করবে। আপনি কর্মক্ষেত্রে আপনার বসের কাছ থেকে সমর্থন পাবেন এবং আপনার নম্রতা আপনার ব্যক্তিত্বকে আরও উন্নত করবে।
বৃষ
আজ পরিস্থিতি শান্ত থাকবে এবং দিনটি সন্তুষ্টিতে কাটতে পারে। যারা চাকরি বা নতুন সুযোগ খুঁজছেন, তাদের সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে সততা এবং সঠিক সিদ্ধান্ত ফলপ্রসূ হবে। টাকা ধার দেওয়ার আগে পরিস্থিতি ভালোভাবে বুঝে নিন। শ্বশুরবাড়ির সাথে সম্পর্কিত যেকোনো ছোটখাটো সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সহজেই সমাধান করা যেতে পারে। পরিবারের সাথে সন্ধ্যা কাটানো আরও বেশি আনন্দ বয়ে আনবে।
মিথুন
আজ আর্থিক বিষয়ে ভেবেচিন্তে পদক্ষেপ নেওয়া আপনার জন্য উপকারী হবে। তাড়াহুড়ো করে নেওয়া সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। কোনো ভ্রমণ বা বিশেষ বৈঠকের সময় আপনি এমন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে আপনার উপকারে আসবে। ঊর্ধ্বতনদের সমর্থন আপনার কাজে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে। অতীতের ভুলগুলো আজ আপনাকে অনেক কিছু শেখাবে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে। আপনি যদি ব্যবসায়িক অংশীদারিত্বের কথা ভেবে থাকেন, তবে অপর ব্যক্তির নির্ভরযোগ্যতা এবং কর্মনিষ্ঠা বোঝার পরেই অগ্রসর হোন।
কর্কট
আজ পরিবার সুখ ও ঘনিষ্ঠতায় পূর্ণ থাকবে। দাম্পত্য জীবনে ভালোবাসা ও বোঝাপড়া বৃদ্ধি পাবে। আপনার জীবনসঙ্গীর কর্মজীবন সংক্রান্ত সুসংবাদ বাড়ির সুখ আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্যের বিয়ে সংক্রান্ত বাধা একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাহায্যে সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন সম্পর্কের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগে কিছুটা সময় নেওয়াই শ্রেয়। বিলাসিতা ও প্রয়োজনীয় জিনিসের খরচ বাড়তে পারে, কিন্তু পরিবারের সুখের কারণে এই ব্যয়ও সন্তুষ্টি এনে দেবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More