সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের আজ শনিবার কেমন কাটবে, তা দেখে নিন। ৩ অক্টোবর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল।
সিংহ, কন্যা,তুলা, বৃশ্চিকের ৩ অক্টোবর ২০২৬ দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন আজকের রাশিফলে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল ১২ রাশির রাশিচক্রের এই চার রাশির ভাগ্যফল।
সিংহ
আজ কর্মক্ষেত্রে ও সামাজিকভাবে আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং আচরণ নিয়ে আলোচনা হতে পারে। লোকেরা আপনার কাজের প্রশংসা করবে এবং আপনার সুনাম আরও বাড়বে। একটি বড় চুক্তি শেষ মুহূর্তে বাধার সম্মুখীন হতে পারে, কিন্তু ধৈর্য ধরলে তা দ্রুত সমাধান করা সম্ভব। দীর্ঘদিনের একটি কাজ শেষ হলে স্বস্তি মিলবে। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নতুন মানুষের সাথে আপনার পরিচয় ঘটবে। বিনিয়োগের আগে তথ্য সংগ্রহ করা লাভজনক হবে এবং অন্যের অনুভূতি বুঝতে পারলে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকবে।
কন্যা
আজ ভাগ্য সহায় থাকলে অনেক কাজ প্রত্যাশার চেয়েও সহজে সম্পন্ন হতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর মানসিক সমর্থন আপনাকে ভেতর থেকে শক্তিশালী করবে এবং মনে শান্তি এনে দেবে। আপনি আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছুটা চিন্তিত থাকতে পারেন, কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারবেন। বিবাদ-বিবাদ থেকে দূরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সরকারি প্রকল্প বা সুযোগ-সুবিধা থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় বা বিনিয়োগ ভবিষ্যতে আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানে সহায়তা করতে পারে।
তুলা
আজ অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করার একটি ভালো সুযোগ থাকবে এবং দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত বিষয়গুলোতেও অগ্রগতি হতে পারে। পেটের সমস্যা আপনার দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে, তাই সুষম খাদ্য গ্রহণ করুন। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় কিছু বাধার সম্মুখীন হবে, কিন্তু নিরন্তর প্রচেষ্টা সাফল্য এনে দেবে। পুরনো দেনা শোধ করলে মানসিক চাপ কমবে। জীবনসঙ্গীর জন্য একটি ছোট চমক সম্পর্ককে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। আয় বৃদ্ধি পরিবারের সাথে ভ্রমণের সুযোগও এনে দিতে পারে।
বৃশ্চিক
আজ আপনার খরচে ভারসাম্য বজায় রাখা লাভজনক হবে। অপরিকল্পিত কেনাকাটা বা শখের কারণে আপনার বাজেট বাড়তে পারে। ঘর সাজানো বা সংস্কারের জন্য আপনার মাথায় নতুন কোনো ধারণা আসতে পারে। আপনি আপনার মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা চিন্তিত থাকতে পারেন, তাই তাঁর সাথে সময় কাটানো উপকারী হবে। আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা করবেন এবং বসের কাছ থেকে প্রশংসা বা সুসংবাদ পেলে আপনার উৎসাহ বাড়বে। কর্মজীবন-সম্পর্কিত একটি ইতিবাচক লক্ষণ আপনাকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More