Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩০ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

৩০ আগস্ট ২০২৬ এ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের কেমন কাটবে দেখে নিন।

Published on: Aug 30, 2026, 04:01:09 IST
By Sritama Mitra
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের ভাগ্যফল দেখে নিন। এই চার রাশির মধ্যে ৩০ আগস্ট ২৯২৬ সালে কার ভাগ্যে রয়েছে উত্থান, কার ভাগ্যে লড়াই জারি রাখতে হবে, তার আগাম আভাস দিচ্ছে রাশিফল। জ্যোতিষমতে আজ রবিবার কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩০ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩০ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

মেষ

আজ ভাগ্য আপনার জন্য নতুন সুযোগের দ্বার উন্মোচন করতে পারে। আর্থিক সিদ্ধান্তগুলো সতর্কতার সাথে নিলে লাভের ভালো সুযোগ তৈরি হবে। কাজের প্রতি আপনার উৎসাহ অন্যদের মুগ্ধ করবে। আপনার প্রেম জীবনে রোমান্স ও ঘনিষ্ঠতা বাড়বে, যা সুখ বয়ে আনবে। আপনার সন্তানের অনুভূতি বোঝার চেষ্টা করুন; এটি আপনাদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করবেন না; আজ সামান্য সতর্কতাও অনেক বড় উপকারে আসতে পারে।

বৃষ

আজ আপনার পরিকল্পনাগুলো সফল হতে পারে। সম্মান ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি আপনার আত্মবিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করবে। একটি বিবাহ বা কোনো সুসংবাদ পরিবারে আনন্দ বয়ে আনতে পারে। আপনার ভ্রমণ-সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। রাগ এবং অপ্রয়োজনীয় তর্কবিতর্ক পরিহার করুন; এটি আপনার দিনটিকে আরও সুন্দর করে তুলবে।

মিথুন

আজ, নিজেকে উন্নত করার আকাঙ্ক্ষা আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আপনি বাড়িতে কোনো সুখবর পেতে পারেন, যা পরিবেশকে উত্তেজনায় ভরিয়ে তুলবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ সমাদৃত হবে এবং আপনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আপনার কাজের প্রশংসাও করতে পারেন। আজ আপনার বাবার বলা কোনো কথা থেকে আপনি এমন একটি শিক্ষা পেতে পারেন যা ভবিষ্যতে খুব কাজে দেবে। সার্বিকভাবে, দিনটি ইতিবাচক চিন্তা ও নতুন আশায় পূর্ণ থাকবে।

কর্কট

আজ আরাম ও বিলাসিতা বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। একটি নতুন যানবাহন বা বড় কোনো বাড়ি কেনা আনন্দ বয়ে আনতে পারে। বিপদে বন্ধুকে সাহায্য করলে আপনি আত্মতৃপ্তি পাবেন। পুরনো টাকা-পয়সা বা লেনদেন সংক্রান্ত কোনো বিষয় হঠাৎ করে সামনে আসতে পারে, যা শান্ত মনে সমাধান করা উচিত। সরকারি কাজে কিছু বিলম্ব হতে পারে, তাই ধৈর্য ধরে রাখা জরুরি।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩০ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল রইল

Choose sun sign to read horoscope

  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes