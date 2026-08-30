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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ৩০ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

Published on: Aug 30, 2026, 06:34:32 IST
By Sritama Mitra
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সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের মধ্যে আজ ৩০ আগস্ট ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কারা লাকি। রবিবার, ছুটির দিনটি এই চার রাশির কেমন কাটবে তা দেখে নিন।

সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ৩০ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ৩০ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

সিংহ

আজ আপনার কঠোর পরিশ্রম চমৎকার ফল দিতে পারে। ব্যবসা ও বিনিয়োগ থেকে লাভের ইতিবাচক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। প্রেম জীবনে ঘনিষ্ঠতা ও রোমান্স বাড়বে, এবং অবিবাহিতরা কোনো বিশেষ ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেতে পারেন। আধ্যাত্মিক কাজে আগ্রহ বাড়বে, যা মনে শান্তি আনবে। বাড়িতেও একটি নতুন শুভ প্রকল্প শুরু হতে পারে।

কন্যা

আজ আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং একাগ্রতা আপনাকে অন্যদের থেকে আলাদা করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনি প্রশংসা পাবেন এবং শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ভালো ফল করবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে, আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখা গুরুত্বপূর্ণ হবে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে, নম্র কথাবার্তা এবং বোঝাপড়া সহজেই অনেক জটিলতা সমাধান করতে পারে। আপনার প্রতিপক্ষের কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন, কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন।

তুলা

আজকের একটি বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত আপনার ভবিষ্যৎ উন্নত করতে পারে। নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলো আজ লাভজনক হবে। জীবনসঙ্গীর সাথে সময় কাটানো আপনাদের সম্পর্কে নতুন উষ্ণতা ও সতেজতা আনবে। রাগ এবং কাজ ফেলে রাখার অভ্যাস আজ ক্ষতিকর হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে ভারসাম্য বজায় রাখলে দিনটি ভালো কাটতে পারে।

বৃশ্চিক

আজ আর্থিক ও স্বাস্থ্যগত উভয় বিষয়েই সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন হবে। একটি পুরনো বিবাদের সমাধান স্বস্তি আনবে এবং পুরনো বন্ধুর সাথে দেখা হলে মধুর স্মৃতি মনে পড়তে পারে। পারিবারিক পরিবেশ ধীরে ধীরে উন্নত হবে। তবে, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন এবং ভালোভাবে বিবেচনা না করে কাউকে বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকুন।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিকের আজ ৩০ আগস্ট ২০২৬ রাশিফল দেখে নিন

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