ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩০ জুলাই ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন রাশিফলে। আজ লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবার ৩০ জুলাই ২০২৬র দিনটি কার কেমন কাটবে, তার হদিশ দিচ্ছে রাশিফল। রাশিফলে দেখে নিন আপনার ভাগ্যফল। এই চার রাশির আজ প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এই সমস্ত দিক থেকে দিনটি কেমন কাটবে, তা দেখে নিন।
ধনু
আজকের দিনটি আনন্দময় হবে। বন্ধুর পরামর্শ নিন, এবং ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব লাভজনক প্রমাণিত হবে। আপনার জীবনসঙ্গী নতুন চাকরি পেতে পারেন। একটি পারিবারিক অনুষ্ঠান পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলবে। ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাবেন, তাই প্রতিপক্ষের গুজবে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকুন।
মকর
আজ আপনার আর্থিক লেনদেনে বিচক্ষণ হন। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন। কোনো সহকর্মীর নেতিবাচক মন্তব্য আপনাকে বিচলিত করতে পারে, কিন্তু নিজের কাজে মনোযোগ ধরে রাখুন। আপনার উন্নতি হবে। যদি আপনার কোনো শারীরিক সমস্যা থাকে, তবে পরীক্ষা করিয়ে নিন।
কুম্ভ
আজ একটি ভালো দিন যাবে। ইতিবাচক চিন্তাভাবনার সুযোগ নিয়ে রাজনীতিতে নতুন কোনো উদ্যোগ শুরু করুন। আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন। সহকর্মীদের নেতিবাচক মন্তব্যে বিভ্রান্ত হবেন না বা প্রতিপক্ষের কথায় প্রভাবিত হবেন না। পরিবারকে দেওয়া যেকোনো প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন।
মীন
আজ কাজের চিন্তায় আপনার মন ভারাক্রান্ত থাকবে, যার ফলে কাজে বিলম্ব হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে মিথ্যা অভিযোগের সম্ভাবনা রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনায় অবহেলা করা থেকে বিরত থাকা উচিত। সন্তানদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করুন। আপনি পুরোনো ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হবেন এবং আপনার সম্পদ বৃদ্ধি পাবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More