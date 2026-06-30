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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩০ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    Published on: Jun 30, 2026 4:00 AM IST
    By Sritama Mitra
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    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের আজকের রাশিফল রইল। এই চার রাশির মধ্যে ২০২৬ সালের জুন মাসের শেষ লগ্নে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩০ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
    মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩০ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

    মেষ

    আজ, গ্রহ-নক্ষত্র আপনাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিচ্ছে: আপনার স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিন। যদি আপনি অতীতের কোনো সমস্যাকে অবহেলা করে থাকেন, তবে তা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। সুখবর হলো, আপনার ভাইবোনদের সমর্থন একটি শক্তিশালী স্তম্ভের মতো হবে এবং আপনারা একসাথে তাদের প্রচেষ্টায় এগিয়ে যেতে পারবেন।

    বৃষ

    আজ আপনার কথা আপনার সবচেয়ে বড় বন্ধু এবং সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ উভয়ই হয়ে উঠতে পারে। তাই, কথা বলার আগে ভালোভাবে ভেবেচিন্তে কথা বলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ছোটখাটো বিষয়কে বড় করে দেখা থেকে বিরত থাকুন, কারণ অপ্রয়োজনীয় বিবাদ আপনার সময় এবং শক্তি দুটোই নষ্ট করতে পারে। আজ আপনার খরচ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। বাজেট অবহেলা করলে পরবর্তীতে অসুবিধা হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কোনো সহকর্মীর কথা আপনাকে আঘাত করতে পারে, কিন্তু ধৈর্য আপনাকে পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। যারা চাকরি খুঁজছেন, তারা আজ উৎসাহব্যঞ্জক খবর পেতে পারেন।

    মিথুন

    আজকের দিনটি সুখকর বিস্ময় নিয়ে আসতে পারে। কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে হঠাৎ দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই সাক্ষাৎ অনেক স্মরণীয় মুহূর্ত ফিরিয়ে আনবে। শিক্ষার্থীরা তাদের পড়াশোনায় কিছু বাধার সম্মুখীন হতে পারে, কিন্তু নিরন্তর প্রচেষ্টা তাদের সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে। আজ আপনি কোনো বন্ধুকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারেন এবং এই উদ্যোগটি আপনাদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। আপনার সম্পত্তি বা বাড়ি কেনার স্বপ্ন এখন বাস্তবতার আরও কাছাকাছি আসছে। তবে, পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলার সময় সংযম অবলম্বন করুন, কারণ আপনার কোনো কথা কাউকে আঘাত দিতে পারে। আপাতত নতুন অংশীদারিত্ব স্থগিত রাখাই ভালো হবে।

    কর্কট

    আজ আপনাকে ধৈর্যকে আপনার সবচেয়ে বড় অস্ত্র বানাতে হবে। রাগের বশে নেওয়া একটি ছোট সিদ্ধান্তও বড় ধরনের সমস্যার কারণ হতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর পরামর্শকে হালকাভাবে নেবেন না, কারণ তাদের কথায় আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত থাকতে পারে। আপনি আপনার পরিবারের সাথে একটি শুভ বা মঙ্গলময় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাবেন এবং বাড়ির পরিবেশ আনন্দ ও উত্তেজনায় ভরে উঠবে। সাফল্য অর্জনের জন্য, আপনার প্রচেষ্টার উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে। আপনার কঠোর পরিশ্রমই হবে আপনার ভাগ্যের পথে সবচেয়ে শক্তিশালী সহযোগী।

    (এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Astrology/মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩০ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল

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