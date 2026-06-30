ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩০ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের মধ্যে আজ ৩০ জুন ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন মঙ্গলবার, আপনার দিনটি কেমন কাটবে। এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে তা দেখে নিন।
ধনু
আজ আপনার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হতে দেখা যাবে। কর্মক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকলে, তা এখন দূর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা আপনাকে সাফল্যের নতুন শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। পুরনো লেনদেন নিষ্পত্তির জন্যও সময়টি অনুকূল থাকবে। স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং যেকোনো দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা কমে যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার নতুন পথ খুলে যেতে পারে। নতুন মানুষের সাথে পরিচিতি বৃদ্ধি ভবিষ্যতে সুবিধা এবং সুযোগ উভয়ই বয়ে আনবে।
মকর
আর্থিক বিষয়ে আজ গ্রহ-নক্ষত্র আপনার অনুকূলে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। সম্পদ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনাও রয়েছে। কোনো ভ্রমণ বা বৈঠক থেকে প্রাপ্ত তথ্য ভবিষ্যতে আপনার জন্য সাফল্যের দ্বার উন্মুক্ত করতে পারে। নতুন মানুষের সাথে যোগাযোগ বাড়বে এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আপনার ব্যবসাকে নতুন দিকনির্দেশনা দিতে সহায়ক হতে পারে। তবে, কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে অতিরিক্ত বিশ্বাস না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আজ আপনি আপনার সন্তানদের জীবনের মূল্যবোধ ও নৈতিকতাও শেখাতে পারেন।
কুম্ভ
আজকের দিনটি সম্পর্কের মধ্যে শান্তি ও মধুরতা নিয়ে আসতে পারে। আপনার জীবনসঙ্গীর সাথে যদি কোনো দূরত্ব বা মতবিরোধ থেকে থাকে, তবে তা এখন দূর হয়ে যেতে পারে। আপনি হালকা মেজাজে থাকবেন এবং হয়তো ভ্রমণের পরিকল্পনা করবেন বা পরিবারের সাথে সময় কাটাবেন। তবে, আপনার মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা উদ্বেগ থেকে যেতে পারে। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার বাবার পরামর্শ অত্যন্ত সহায়ক প্রমাণিত হবে। আপনার সন্তানদের কাছ থেকে আসা সুসংবাদ পুরো পরিবারে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারে।
মীন
আজ আপনার মনোযোগ নিজের প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের দিকেই বেশি থাকবে, এবং এর ফলে খরচ বেড়ে যেতে পারে। আপনি মাঝে মাঝে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারেন, তাই পরিবারের সাথে মেলামেশার সময় সংযম বজায় রাখুন। কোনো কাজে তাড়াহুড়ো করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ আজ আপনার সাফল্যের চাবিকাঠি হলো ধৈর্য। ব্যক্তিগত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিজের মধ্যেই রাখা ভালো। সরকারি কাজে দীর্ঘদিনের বাধা দূর হতে পারে। এছাড়াও, আজ আপনার কথার গভীর প্রভাব থাকবে, তাই ভেবেচিন্তে বলা কথা আপনার জন্য সম্মান ও সাফল্য দুটোই বয়ে আনতে পারে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More