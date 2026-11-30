শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের মধ্যে আজ লাকি কারা! ৩০ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফল রইল
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ভাগ্যফল দেখে নিন।
মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কটের ৩০ নভেম্বর ২০২৬ দৈনিক রাশিফলে দেখে নিন কার ভাগ্যে কী রয়েছে। আজ সোমবার এই চার রাশির ভাগ্যে কী রয়েছে, তার আভাস দিচ্ছে রাশিফল। এই চার রাশির ভাগ্যফলে দেখে নিন কেমন কাটবে আজকের দিন। এই চার রাশির ভাগ্যফল রইল।
মেষ
আজ আপনার সম্মান ও সামাজিক প্রভাব বৃদ্ধির ইতিবাচক লক্ষণ রয়েছে। যারা রাজনীতি বা সামাজিক ক্ষেত্রের সাথে জড়িত, তাদের জন্য এই দিনটি বিশেষ হতে পারে। আপনার স্বীকৃতি আরও দৃঢ় হবে এবং আপনার মতামত ও ধারণা গুরুত্ব পাবে। আপনি কোনো সামাজিক কর্মকাণ্ড বা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করতে পারেন। তবে, কারও কোনো কথা আপনাকে মানসিকভাবে বিচলিত করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে, সবকিছু মনে না নিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করুন। আপনার মেজাজি স্বভাবের কারণে ছোটখাটো বিষয়ও মাঝে মাঝে তুচ্ছ মনে হতে পারে, তাই রাগ ও তাড়াহুড়ো পরিহার করুন। আপনার মায়ের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া অপরিহার্য। বিশেষ করে, পায়ের কোনো সমস্যা উপেক্ষা করবেন না।
বৃষ
আজ সম্পত্তি ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে ভাগ্য আপনার অনুকূলে থাকতে পারে। একাধিক দায়িত্বের কারণে দিনটি ব্যস্ততায় কাটলেও, আপনার বিচক্ষণতা নিশ্চিত করবে যে কাজগুলো সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হবে। আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে সম্পত্তি কেনা বা বেচার পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে ইতিবাচক অগ্রগতির সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায় ভালো মুনাফা আপনার আর্থিক অবস্থানকে শক্তিশালী করবে এবং মানসিক সন্তুষ্টি এনে দেবে। তবে, বাইরের কারও কাছ থেকে যাচাইবিহীন পরামর্শ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন। সম্পত্তি ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে বিচক্ষণতা অবলম্বন করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আইনি বিষয়ে সামান্য অবহেলাও পরবর্তীতে বড় ধরনের সমস্যার কারণ হতে পারে।
মিথুন
আজ সমাজসেবা, জনহিতকর কাজ এবং সৎকর্মের কারণে আপনার স্বীকৃতি ও সুনাম বৃদ্ধি পেতে পারে। আপনার প্রচেষ্টা প্রশংসিত হবে এবং আপনার কর্মনিষ্ঠায় মানুষ মুগ্ধ হতে পারে। নতুন কোনো প্রকল্প বা উদ্যোগ শুরু করার পরিকল্পনাও সফল হতে পারে। যারা সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের কঠোর পরিশ্রম ও নিয়মিত অনুশীলনে যেন কোনো শিথিলতা না আসে, তা নিশ্চিত করা উচিত। সাফল্যের জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অপরিহার্য হবে। তবে, আজ আপনি আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদনের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হতে পারেন, যার ফলে গুরুত্বপূর্ণ কাজ স্থগিত করার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। শৃঙ্খলা বজায় রাখুন। বিবাহ সংক্রান্ত একটি দীর্ঘদিনের বাধা সমাধানে আপনি কোনো নিকটাত্মীয়ের কাছ থেকে সমর্থন পেতে পারেন।
কর্কট
আজকের দিনটি ইতিবাচক পরিস্থিতিতে শুরু হতে পারে, তবে কিছুটা অস্বস্তি থেকে যেতে পারে। আপনার ভাইবোনদের সাথে আপনার সম্পর্ক আরও আন্তরিক হবে এবং প্রয়োজনে আপনি তাদের পূর্ণ সমর্থন পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কেউ আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করার বা আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে আতঙ্কিত না হয়ে বা রাগান্বিত প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে, শান্তভাবে এবং স্পষ্টভাবে আপনার মতামত প্রকাশ করুন। আপনার কাজ ও আচরণের মাধ্যমে সত্য প্রমাণ করাই শ্রেয় হবে। সন্তানের কোনো কৃতিত্ব বা সাফল্য আপনাকে গর্ব ও আনন্দ দেবে। পরিবারে একটি উত্তেজনার পরিবেশ বিরাজ করবে।
(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )