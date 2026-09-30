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ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন।

Published on: Sep 30, 2026, 06:01:15 IST
By Sritama Mitra
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২০২৬ সেপ্টেম্বর মাসের আজ শেষদিন। এই শেষ দিনে ১২ রাশির রাশিচক্রের শেষ ৪ রাশির ভাগ্যে আজ কী রয়েছে, তা দেখে নিন। ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন, এই চার রাশির প্রেম, অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এই সমস্ত দিক থেকে কার ভাগ্যে কী রয়েছে, তা দেখে নিন। রইল রাশিফল।

ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন
ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন

ধনু

আজকের দিনটি আপনার জন্য সাফল্য, সুখ এবং আত্মবিশ্বাস বয়ে আনতে পারে। আপনার প্রচেষ্টায় অগ্রগতি আপনার উৎসাহ বাড়িয়ে তুলবে। আপনি সম্মাননা বা কৃতিত্ব সম্পর্কিত সুসংবাদও পেতে পারেন। ব্যবসায়িক জটিলতা কমে যাবে এবং সামনের পথ আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার চাপ থেকে মুক্তি পাবে এবং তাদের পড়াশোনায় আরও ভালোভাবে মনোযোগ দিতে পারবে। আপনি যদি দীর্ঘদিন ধরে সম্পত্তি কেনার স্বপ্ন দেখে থাকেন, তবে তা অর্জনের দিকে আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে পারেন।

মকর

আজকের দিনটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর হতে পারে, তাই তাড়াহুড়ো করে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। যদি আপনি কোনো নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে ক্রমাগত অনিশ্চিত থাকেন, তবে তা পুনর্বিবেচনা করাই শ্রেয়। আপনার বাবার বলা কোনো কথা আপনাকে কষ্ট দিতে পারে, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আপনি একটি নতুন প্রকল্পের পরিকল্পনা করতে পারেন, যা ভবিষ্যতে ইতিবাচক ফল দেবে। অপ্রয়োজনীয় বিবাদ এড়িয়ে চলুন। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আপনাকে ভালো বোধ করতে সাহায্য করবে এবং ভ্রমণের সময় আপনি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও পেতে পারেন।

কুম্ভ

আজকের দিনটি স্বাভাবিক কাটবে, তবে কর্মক্ষেত্র ও পরিবার সম্পর্কিত কিছু ছোটখাটো সমস্যা আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কোনো সহকর্মীর নেতিবাচক আচরণ সমস্যার কারণ হতে পারে, তাই আপনার কাজ ও আচরণের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। ক্রমবর্ধমান খরচ উদ্বেগের কারণ হতে পারে, তাই অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা এড়িয়ে চলাই ভালো। আপনার সন্তানদের সম্পর্কিত কোনো বিষয় আপনাকে কিছুটা চিন্তিত করতে পারে। অতীতের কোনো ভুলের সত্যতা সামনে এলে, আপনি তা থেকে শিক্ষা নেবেন এবং নিজেকে শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। নিজের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অসতর্ক হবেন না।

মীন

আজ আপনি শক্তি, উদ্যম এবং ইতিবাচক চিন্তায় পরিপূর্ণ থাকবেন। আপনি ভালো ও সৃজনশীল কাজে আগ্রহী হবেন এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় থাকবেন। দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলো গতি পেতে পারে। বকেয়া অর্থ আদায় আর্থিক স্বস্তি আনবে। সরকারি কাজ বা কোনো টেন্ডার সংক্রান্ত সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা আপনার উৎসাহকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। পরিবারের কোনো সদস্যকে অপ্রত্যাশিতভাবে চমকে দিয়ে আপনি বাড়িতে একটি আনন্দময় পরিবেশ তৈরি করতে পারেন। এই আপনত্বের অনুভূতি সম্পর্কের মধ্যে ভালোবাসা ও ঘনিষ্ঠতাকে আরও গভীর করবে।

(এই প্রতিবেদন মান্যতা নির্ভর। এর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। )

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Astrology/ধনু, মকর, কুম্ভ, মীনের আজ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬র রাশিফল দেখে নিন

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